Magyar érettségin az Antigonéról is kérdezték a diákokat - Teszteld, mennyit tudsz Szophoklész művéről!

Május 6-án 9 órakor hivatalosan is megkezdődöt az idei érettségi. Az első napon magyar nyelv és irodalomból vizsgáztak a tanulók. Először egy 40 pontos szövegértési feladatot kellett megoldaniuk, majd egy 20 pontos tesztet tölöttek ki. Minderre 90 percet kaptak. Sajtóértesülések szerint a tesztben az Antigonéval kapcsolatban is kaptak kérdéseket a diákok. Te emlékszel még Szophoklész művére? Most tesztelheted a tudásodat, válaszold meg a kérdéseinket!