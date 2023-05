Az uralkodói család legfiatalabb tagját a nagyközönség hivatalos nevén, Lajos hercegként ismeri, ám úgy tűnik, mint minden édesanya, Katalin is kitalált gyermeke számára egy édes megszólítást.

A walesi hercegné egy kirándulás során fedte fel az ifjú előkelőség becenevét. Épp a tábortűznél sürgölődtek a családdal – különböző finom falatokat sütögettek, többek között mályvacukrot –, mikor Kate egyszer csak így szólt a kisfiúhoz:

Pop that on the fire Lou-bugs!

Ez magyarul nagyjából annyit tesz: „Tedd a tűzbe, Lulubogár / Lulubaba!" – kinek melyik opció tetszik jobban.

A királyi család rajongói azonnal elárasztották kommentjeikkel a videót, s arról áradoztak, mennyire tetszik nekik a szívmelengető becenév – írja a The Sun.