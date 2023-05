Dallos Bogi és Puskát Peti boldogsága határtalan, mióta kiderült, hogy a fiatal énekesnő gyermeket hord a szíve alatt. A házaspár a napokban elárulta, hogy hamarosan kisfiúval bővül a családjuk.

"Szerepelek a Macskákban, és van az eladásban egy pillanat, amikor kiemelnek egy kismacskát egy kalapból, aki mindig valamelyik társulati tag gyereke. Amióta tudom, hogy gyerekünk lesz, megkönnyezem ezt a jelenetet. Alig várom, hogy a mi kisfiunkat is kihúzzák a kalapból" - árulta el a Nők lapjának Puskás Peti.

"Jelenleg egy biztos tervünk van, ami a várandósságot illeti: babára vonatkozó reklámtevékenységet nem vállalunk. Valahogy ebben is szeretnénk megtalálni azt az arany középutat, hogy ne is titkoljuk, de ne is mutogassuk úton-útfélen a gyerekünket" – tette hozzá Dallos Bogi.