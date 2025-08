3 módszer, amivel kiűzheted magadból a romboló tökéletesség mögött álló démont

A perfekcionista emberből is többféle típus ismert. Van, aki önmagával szemben támaszt irreálisan magas elvárásokat (önorientált perfekcionizmus), míg mások inkább azt érzik, hogy a környezetük követeli meg a hibátlanságot (társas elvárásokhoz kötött perfekcionizmus). Létezik az is, amikor valaki a körülötte élőktől várja el a tökéletességet – ez gyakran saját belső bizonytalanságaink vetülete. A közös bennük: a hibázásnak nincs helye, pedig épp abban rejlik a növekedés lehetősége.

Ha perfekcionista vagy, az nem azt jelenti, hogy gyenge vagy, csak azt, hogy hosszú ideje próbálsz megfelelni egy belső (és valószínűleg irreális) elvárásnak. De mostantól kezdve lehetőséged van másként választani. Nem kell tökéletesnek lenned - csak jelen kell lenned.

Így szabadulhatsz meg a perfekcionizmus démonától – lépésről lépésre

1. Tudatosítsd a belső narratívát!

Figyeld meg, mikor lép színre az a kis belső kritikus hang, ami azt suttogja, hogy ez még nem elég jó. Ne csak hallgasd, hanem tudd róla, hogy ott van, és ne engedd, hogy automatikusan irányítson! A tudatosítás az első lépés az önelfogadás felé vezető úton.

2. Állíts reális elvárásokat!

Senki sem képes mindenben 100%-ot nyújtani, és nem is kell! Ha mindig a maximumot célzod meg, akkor az esetleges „csak 80%” is kudarcnak fog hatni. Tanuld meg, hogy néha a "jó is elég jó", sőt: néha az a legjobb, amit akkor és ott ki tudsz hozni magadból.

3. Engedd meg magadnak a hibát!

A hiba nem bukás, hanem tanulási lehetőség. A gyakorlás nem a tökéletességhez, hanem az önelfogadáshoz visz közelebb. Ha mindig csak arra koncentrálsz, hogy ne hibázz, lemaradsz arról, amit a hibák taníthatnak meg neked – például azt, hogy így is szerethető vagy.

„Pszichológiai értelmezésben a perfekcionista, vagyis az önértékelésében sérült ember a belső szorongását próbálja kompenzálni a teljesítményével – gyakran tudat alatt. Számára a 120%-os teljesítmény nem siker, csupán egy eszköz, amely megakadályozza, hogy szembesüljön a félelmeivel – kicsi vagyok, értéktelen vagyok, nem vagyok szerethető. Én a perfekcionizmust mindig egy gyorsvonathoz hasonlítom: felülünk rá, csak robogunk, haladunk folyamatosan, de közben rengeteg mindenről lemaradunk, hiszen nem tudjuk alaposan megnézni a tájat. Mivel a mai világ eleve a jó és tökéletes teljesítményt várja el tőlünk, ez az egész jelenség gyakran rejtve marad” - mondja dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki azt is hozzátette: