Anya - ez a címe Lopez legújabb filmjének, melyben egy katonai kiképzésben részesült bérgyilkosnőt játszik, aki sosem látott lányát védi meg a bosszúvágytól fűtött gyilkosoktól.

Ennek a filmnek a Los Angeles-i premierjén, férjével, Ben Afflecckel az oldalán jelent meg a merész Brunello Cucinelli tervezte összeállításban a színész-énekesnő, akin nyilvánvalóan nem fog az idő.

50 felett így kiállni a vörös szőnyegre nagy bátroságra és lássuk be, magabiztonságra is vall, de ha valaki, JLo ezt is megteheti, hiszen a bomba formában lévő világsztár fiatalokat megszégyenítő alakja önmagáért beszél.