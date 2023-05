KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Az anyagias tendenciát tovább erősíti a Jupiter bolygó, amely kedden este lép a Bikába. Ez bőséget hoz neked/nektek. Nem azonnal, de hamarosan megszűnik az a nyomás, ami a pénz miatt lehetett köztetek. Elkezdhettek tervezgetni, mire költitek a plusz bevételt. Mire vágytok régóta? Mi tenne jót a kapcsolatotoknak? Egy új kanapé vagy egy mesés utazás?

Szingli Kos

Abbahagyhatod a pénz miatti parázást. Kedden Jupiter belép a Bikába, és jólétet hoz neked. Amint lekerül a válladról a nyomás, sokkal jobb lesz a kisugárzásod, és megnő az esélye, hogy találkozz a hozzád méltó partnerrel. Te nem vagy anyagias, mégis meghatározza a hangulatodat, hogy kell-e aggódnod a pénz miatt. Pontosan ezért ne ítélj el másokat ilyesmiért!

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Nagyszerű hír a számodra, hogy kedden Jupiter belép a Bikába. Ez egy értékes égi ajándék neked. Jupiter a Fortuna Major, a Nagy szerencse bolygója, amely nem csak szerencsét, de égi áldást is hoz. Viszont túlzásokra hajlamosíthat. Vigyázz, mert a kedvesed megijedhet, ha például túl hevesen gesztikulálsz! Nyugtasd meg gyorsan, hogy vele nincs semmi bajod!

Szingli Bika

Ha eddig szerencsétlennek érezted magad, akkor ennek hivatalosan is véget vet Jupiter, Fortuna Major, a Nagy szerencse bolygója, ami kedden belép a Bikába, és szerencsét hoz neked. Hirtelen azt veszed észre, hogy megugrik a népszerűséged. Kérdés, hol voltak ezek az emberek, amikor nem ment ilyen jól neked, amikor magad alatt voltál? Persze ez költői kérdés...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Nem vagy túl a nehézségeken, pontosabban a nehézkes, lassú felfogású embereken. Ahelyett, hogy miattuk bosszankodsz, koncentrálj a tényekre! A szerelmed is erre akar rávenni, de hiába mondja neked, hogy ne velük foglalkozz, mert nem jutsz előbbre, te mégis folyton kritizálod őket. A szerelmed és a béke megőrzése érdekében emelkedj felül a rosszmájúságon!

Szingli Ikrek

Több bolygó is arra akar rávenni, hogy engedd el a kritikus énedet. Ezen a héten szinte mindenkiben találsz kifogásolható tulajdonságot. Kigúnyolod, kineveted őket. De attól, hogy nem mondod ki hangosan, ne hidd, hogy nem látszik rajtad, mit gondolsz róluk. Ez igencsak kínos helyzeteket eredményezhet. Igyekezz elfogadóbb lenni, és megkönnyíted a saját dolgodat is.

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

A párod nagyon szeretne téged kevésbé gondterheltnek látni. Rosszul viseli, hogy folyton panaszkodsz a munkahelyi bajokra. Úgy tűnik, ezek fokozatosan javulni fognak, s te ettől végre egyre könnyebbnek érzed magad, ami jó hatással lesz a kapcsolatotokra. A hétköznapokat feldobhatnád egy váratlan gyertyafényes vacsorával, vagy esti fagyizással egybekötött sétával.

Szingli Rák

A Bikába lépő Jupiter és a Bika újhold is új barátokat jelez. Azonban azt a veszélyt is szimbolizálják, hogy összekevered a barátságot és a szerelmet. Számtalan film szól ilyen kínos esetekről. Keress egyet, és nézd meg! Hátha felismered, hogy milyen csapdába készülsz belesétálni. Közben az sem kizárt, hogy egy barátod gondol többet bele a barátságotokba, mint te...

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Őrületes módon változik körülötted minden. Olyan, mintha egy hurrikán sétálna át az életeden. A bolygók szerint a munkahelyeden és a családodban is átrendeződhetnek az erőviszonyok. Ezeket meg kell emésztened. A kedvesed tehetetlenül nézi, mennyi mindenre kell/kellene okosan reagálnod. Szeretne segíteni, de tudja, hogy mindezzel most neked kell megküzdened.

Szingli Oroszlán

Addig, amíg nem áll be valamilyen állandóság körülötted, nem lesz se kedved, se kapacitásod randevúzgatni. Ez a hét egy nagy turbulencia. Szóval ne erőltesd az ismerkedést! Nem baj, ha hetek óta nem lépsz előre a párkeresésben. Nem maradsz le semmiről és senkiről sem. Aki rád vár, aki hozzád illik, akivel dolgod van, ott lesz akkor is, amikor te már készen állsz...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Tele vagy tervekkel, amelyek megvalósításában hatékony segítséget nyújt neked a Bikába lépő Jupiter és az újhold is. Szeretnéd, ha a párod partner lenne, de ő nem látja még pontosan, mit akarsz. Emiatt lehet olyan passzív. Ne neheztelj rá, inkább avasd be a részletekbe! Ennek a hétnek ez a legegyszerűbb és legfontosabb kihívása a te szempontodból.

Szingli Szűz

Elégedett leszel ezen a héten. Több projekted is kedvező irányt vesz. Az égi folyamatok komoly előrelépést jeleznek. Sajnos az örömödben nem mindenki tud osztozni. Nem azért, mert irigyek, hanem azért, mert olyan apróságoknak is tudsz örülni, aminek ők nem. Szerencsés vagy, mert te észre veszed a kicsi jeleket is. De ne várd el ugyanezt a többiektől!

