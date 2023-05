Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A vasárnap jól indul, de aztán egy kedvezőtlen esemény megzavarja az idillt – már ha hagyod, hogy valakinek a bosszantó arroganciája kihozzon a sodrodból. Lehet azt úgy is, hogy meghúzod a határaidat, és nem törődsz vele...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Lehet, hogy most hétvégén ünnepled a születésnapodat? Ha igen, minden csodásan sikerül, sőt még egy olyan extra meglepetést is kaphatsz, amire igazán nem számítottál. Lehet, hogy nem is tárgy, hanem személy az illető...

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Nagyszerű ez a vasárnap neked, és igencsak jó híreket kapsz egy baráttól. Ez ráadásul téged is érint. Ha szingli vagy, egy olyan ismeretséget hoz a vasárnap, ami szuper dolgok beindítója lehet. Járj nyitott szemmel, vedd észre az illetőt!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Van mit kipihenned ez után a hét után, így jól teszed, ha vasárnap minél tovább maradsz az ágyban! Tényleg pihenned kell, ma eszedbe se jusson dolgozni. Sőt, jó lenne, ha a főzést/házimunkát is átadnád másnak.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Érdemes ma úgy tervezni a napot, hogy minél nagyobb társaságban töltsd az időt. A rossz kedvet mintha elfújnák, ha a barátaiddal lehetsz. Ráadásként főzz valami finomat, valamit, amit még nem próbáltál. A siker garantált!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma egy picit tedd félre a szurkálódó hajlamodat, különben valakit tényleg megbánthatsz – még ha nem is szánt szándékkal teszed. Most mindenkire hat a Halak jegyében járó Hold, ami különös érzékenységet jelez.

