A Rák jegy életében a véletlen játszik most szerepet, de valami sokkal jobban alakul, mint remélte... Napi horoszkóp következik szombatra.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Mars ma az Oroszlán jegyébe lép, ami nagyon feltüzel. Vigyáznod kell, mert most bizony sebeznek a szavaid, tetteid, még ha nincs is benne semmi szándékos. Ha szingli vagy, és beveted magad, akkor most nagy sikereket arathatsz.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Már a Bika jegyében jár a Jupiter, és a bőség, szerencse energiáit erősíti fel az életedben. Ma is lehet egy egybeesés, véletlen, ami a segítségedre van, és valamilyen rejtélyes módon megkönnyíti az életedet.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Te igazán türelmes vagy, ezért mindenkinél könnyebben viseled el mások érzelmi kitöréseit, hazugságait, átlátszó játszmáit. Ma azonban valaki túllő a célon, és most már bizony muszáj lesz kiállni önmagadért!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Valami, vagy valaki megint felboríthatja a terveidet. Ettől kissé ideges leszel, pedig lehet, hogy inkább hálásnak kellene lenned. Később kiderülhet, hogy ha minden a terv szerint alakult volna, azzal egész biztos nem lennél elégedett.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A Mars ma belép a jegyedbe, ami megsokszorozza az akaraterődet, de vigyázz, mert agresszívabbá is tehet. Ha tudod pozitív módon használni ezt a nagy energiát, akkor most bármire képes vagy!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Türelmetlenül vársz egy hírre, mert úgy érzed, ezen múlik sok dolog folytatása. Nyugodj meg, mindennek el fog jönni az ideje. Addig is, amíg a várva várt dolog megtörténik, van mit tökéletesítened a körülményeken. Az is számít!

