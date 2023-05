Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Néha úgy érzed, a környezetedben a legtöbb ember sablonos válaszokat ad, és nem merik kimondani a véleményüket. Te nem akarsz ilyen lenni, ezért gyakran szembemész a szokásos elvárásokkal. Szombaton megismerkedhetsz valakivel, aki hozzád hasonlóan gondolkodik a világról.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A föld elemi dominancia segít megtalálni azt a fajta stabilitást, érzelmi biztonságot, amire nagy szükséged van a pörgős hét után. Érzed, hogy jó helyen vagy és szeretnek a többiek. Szombaton minden remekül halad, főleg a kerti munka: nemcsak hatékony leszel benne, de fel is töltődsz a szabad levegőn.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ha folyton éppen az ellenkezőjét teszed, mint amit mondasz, azzal teljesen összezavarod a környezetedet. Amit a szombaton kigondolsz, ahhoz végre érdemes lenne tartani magad. Az ötlet jó, s még annál is jobb a megvalósítás. Ha úgy érzed, az idő sürget, még inkább tedd meg az első lépést!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold föld-elemű jegyben, a Szűzben jár szombaton, ami segít megnyugodni. Sőt, nemcsak megnyugodni, hanem is meg is gyógyulni, ha van valami új keletű panaszod. Most igazán jól oszthatod be az energiákat, és nagy örömet lelsz a természetben. Töltsd az időt a szabadban!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Kissé szeszélyes a szombati napod. Egyik pillanatban fenn, a másikban lenn érzed magad, mintha hullámvasúton ülne a hangulatod. A valóság persze az, hogy nagyon vágysz a gyengédségre. Ha ezt megkapod, az egekben érzed magad!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szombaton tele leszel tetterővel, a hangulatod is vidám, nem is csoda, ha mindenki a társaságodat keresi. Találkozz a barátokkal, a családdal, menjetek kirándulni, vagy rendezzenek kerti partit – a lényeg, hogy minél több időt töltsetek a szabadban!

