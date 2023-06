Nemcsak ízletesek és illatosak, de rendkívül mutatósak is a saját nevelésű fűszernövények. Finom aromájuk mellett használd ki harsogó zöld színüket és változatos formájukat is - üdítően hatnak dekorációként a konyhában, sőt, akár még a ruhatáradban is! - javasolja cikkében a Lakáskultúra.