Bármennyire is igyekeznek a gyártók környezetbaráttá tenni a papírtörlőket, attól még nem lesznek 100 százalékban azok. Viszont remek alternatívái vannak, néhányra talán nem is gondolnál!

A konyhai papírtörlő népszerűsége az 1930-as években kezdődött, eldobhatósága miatt „szerettek bele" a háziasszonyok. Akkor még nem okozott világméretű problémát a körülöttünk gyűlő hulladékmennyiség, ahogy az erdők miatt sem kongatták meg a vészharangokat.

Ma viszont már van miért környezettudatosnak lennünk, így a 365.reblog.hu összegyűjtött néhány ötletet arra vonatkozóan: mire lehet lecserélni – legalább részben – a háztartási papírtörlőt?

Az örök klasszikus konyharuha

Szinte bárhol megvásárolhatod a papírtörlők első számú alternatíváját: a textil (pamut) törlőkendőt, vagyis a konyharuhát. Nagy előnye, hogy mosható, vasalással sterilizálható, tehát ha a kellő gyakorisággal cseréled, semmivel nem kevésbé higiénikus, mint papírból készült társa.

Ha környezetbarát és illatmentes szerekkel mosod és öblíted (mosószóda és ecet), akkor akár élesztős sütemények vagy a kenyérkelesztés közbeni letakarására is használhatod.

Az újságpapír is jó szolgálatot tehet

Mindig találsz a postaládában reklámújságot vagy bármilyen nagy alakú szóróanyagot. Ezek kiválóan alkalmasak arra, hogy belehámozd a zöldséget, belecsomagold, majd egyetlen mozdulattal kidobd. Ráadásul ingyen van.

Mikroszálas kendő

Ezt is könnyen megvásárolhatod bármelyik áruházban, ráadásul számtalan változatban kapható, és nagy előnye, hogy magas hőfokon mosható. Elképesztően jól tisztítanak, egyes fajtái akár vízzel, vegyszer nélkül is hatékonyak. A mosásakor érdemes arra ügyelni, hogy ne használjunk öblítőszert, mert az csökkenti a nedvszívó képességét.

A textilpelenka új élete

Egy alapos kifőző mosás után a háztartásban szinte bárhol felhasználhatjuk a textilpelenkákat kényes tárgyak tisztításához, szárazon vagy nedvesen portörléshez. Érdemes akár kisebb részekre szabni a textilpelenkát, majd beszegni.

Póló, lepedő, törülköző – ne dobd el!

Ezeket a textileket kisebb darabokra vágva bármire használhatod, a takarítástól kezdve a cipőpucoláson át a konyhai teendőkig. Ablakmosás, felmosás, portalanítás, autópolírozás...

Ha ebben a formában is kiszolgálták az igényeidet, akkor mehetnek a szemétbe, vagy – ha 100%-ban pamutból vannak és nem zsírral szennyezettek – felaprítva mehetnek a komposztba is.



A vízfelszívó bajnok szivacskendő

Egy szivacskendő a saját súlyának 15-szörösét is képes felszívni folyadékból. Az általában pamut-cellulóz kendők remek kéztörlők, és még szárazon is jól összeszedik a port, a koszt a felületekről. Nagyon szuper tulajdonsága, hogy mosógépben is mosható, fertőtleníthető.

Mosható tekercses törlőkendő

Ezek a vékony műszálas kendők is használhatók a háztartásban nedvesen vagy szárazon. Ezek általában alacsonyabb hőfokon moshatók, de ha szükséges, fertőtlenítőszerrel higiénikussá teheted.