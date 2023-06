Május 27-én fejezték be Suhajda Szilárd keresését a Mount Everesten. A hegymászó bizonyára meghalt, de mivel testét nem találták meg, így eltűntként tartják nyilván. A halála sokakban mozgatott meg sok mindent, volt, aki a bátorságáért méltatta, mások család iránti felelősségét firtatták, tekintenek rá hősként és persze mindennek az ellenkezője is elhangozz már nemcsak a sajtóban, de a közösségi médiában is. A 10 millió expedíciós hegymászó országa lettünk.

Kandrács Ildikó, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség elnöke 20 éve ismerte Suhajda Szilárdot, így hiteles forrásként tekinthetünk rá, amikor azt írja a hegymászóról:

"Minden adottsága megvolt ahhoz, hogy a hegyek „bizalmát" kivívja magának. Az alázat, a szerénység, a tisztelet, a szenvedélyes érzelmek, az erő, a képesség.... minden adott volt. Igen, mert ezek kellenek ahhoz, hogy az ember eggyé válhasson a hegyekkel."

Majd így folytatja:

"Szilárd szeretett élni, szerette a feleségét, a fiát, az életet. Nem ő választotta a halált, hanem a halál választotta őt. Bizonyítani szeretett volna magának, a családjának, a magyar embereknek."

De nem csak emiatt járta a hegyek "magányos, zord és hideg" világát, hős sem akart lenni. Azért az érzésért és tudásért vállalta a kockázatot, amit a legtöbben soha nem fogunk megtapasztalni.

"Egyszerűen rabul ejtették a hegyek, de azon belül is a Himalája vonulatának monumentális világa, ahol az ember egy másik dimenzióba érkezik, ahol átértékeljük az élet minden szösszenetét, ahol az ember önmagára talál, eggyé válva a természet minden gyönyörével és veszélyével" - olvasható a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség oldalán.