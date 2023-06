Stana Alexandra úgy döntött, valóra váltja régóta dédelgetett álmát, és megműtteti a melleit. A táncosnőnek 16 éves kora óta okozott szorongást a dekoltázsa, ezért feküdt kés alá.

"Ma egy tizenhat éves korom óta dédelgetett álmom vált valóra. Egészen kicsi gyermekkoromban kezdtem el a táncot, a testem úgy formálódott, ahogy az ehhez a szakmához a legmegfelelőbb. Olyan izomzatom lett, ami szerencsére (lekopogom) megvédett mindenféle sérüléstől, de sajnos, valahogy a nőies vonalak a felsőtestemet illetően lemaradtak. Soha nem volt problémám a kis mellekkel, de nekem konkrétan nem nőtt oda semmi. A táncban ez gyakran előnyömmé vált, azonban a lelkemnek és a nőiességemnek hosszú éveken át tartó szorongást okozott. Voltak időszakok, amikor próbáltam elengedni, volt, hogy időm sem volt ilyesmivel foglalkozni, de most minden klappol. Bár sosem hangoztattam, minden évben elképzeltem, mennyivel boldogabb lennék, ha csak egy kicsivel több lenne. Úgy éreztem, ennek most jött el az ideje! Ezelőtt nem volt semmilyen plasztikai beavatkozásom, de abban biztos voltam, hogy ha egyszer lesz rá lehetőségem, ezt az egyet bevállalom, így felkerestem @drkrasznait. Rettegve léptem be hozzá konzultációra, mint egy tizenéves kislány, de az a szeretet, kedvesség, profizmus, ami körüllengett a rendelőjében, minden kételyemet eloszlatta. Két perc múlva tudtam, hogy jó kezekben vagyok, és teljes bizalmat szavaztam neki. Ma valóra vált az álom, túlvagyok a műtéten és jelenleg a szobában el vagyok kényeztetve! Nagyon hálás vagyok Neked, Zsolt, és a fantasztikus csapatodnak" - írta az Instagram-oldalán Stana Alexandra.