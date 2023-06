"A villámárvíz az, amikor annyi víz esik le hirtelen, hogy a talaj nem bírja felszívni, a csatornahálózat nem tudja elvezetni, akkor sík terepen gyakorlatilag átmenetileg kis tavak alakulnak ki, dombos területen pedig villámárvizek alakulnak ki, amelyek elsodornak mindent. Nem lehet ezekre igazán felkészülni, nem lehet ezeket előre jelezni, nagyon gyorsan jönnek, és amilyen gyosan jönnek - 1-2 órán át tartanak - el is múlnak" - magyarázta el, mi történt a múlt héten az országban több helyen Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság szóvivője a Reggeliben.

Mukics Dániel azt javasolja, figyeljük a meteorológiai riasztásokat, és ha olyan területen élünk, melyre kiadták, akkor a pincét, alagsort, garázst pakoljuk ki, veszélyes anyagokat és mindent, amiben kárt okozhat a víz, vigyük felsőbb szintre. Ilyenkor soha ne tartózkodjuk a pincében, mert a betóduló víztől nem fogjuk tudni kinyiti az ajtót, így kimenekülni se tudunk majd a helyiségből. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy már egy bokáig érő vízfolyam is le tudja dönteni az embert a lábáról, ezért ne tartózkodjunk kint, menjünk be egy épületbe, menjünk fel az emeletre.

Ha pedig olyan magasan áll a víz az épületben, hogy már nem tudunk bent tartózkodni, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót.