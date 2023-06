Alaina Scott a közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt, fotókat is mutatott.

Eminem azután fogadta örökbe Alainát, hogy az édesanyja (aki a rapper feleségének ikertestvére volt) drogtúladagolásban elhunyt 2016-ban. A most 30 éves Alaina az Instagramon számolt be arról, hogy bekötötték a fejét, múlt pénteken hozzáment szerelméhez, Matt Moellerhez. Moeller hét év után jegyezte el Alainát 2021-ben.



"2023. június 9. életem egyik legjobb napja volt. Ebben az életben és a következőben is, a lelkem mindig megtalálja a tiédet" - írta a képekez a menyasszony.