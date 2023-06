Curtis, civil nevén Széki Attila szereti az órákat, azt vallja, az a férfiak egyetlen ékszere. Igencsak drága ékszere, hiszen egy-egy darab árán akár ingatlant is vásárolhatna az ember. A Ripost megkereste a rappert, hogy megkérdezze, honnan az órák iránti vonzalma, és megkérje, hogy mutassa meg, neki milyen darabok vannak a gyűjteményében.

"Van egy pár ilyen órám. Én nem hordok nyakláncot, sem gyűrűt, mert azt gondolom, a férfinek az egyetlen ékszere az órája" – kezdte a Ripostnak Curtis, aki szerint nemcsak szép, de jó befektetésnek is számít egy luxusóra megvásárlása. S hogy milyen órái vannak Curtisnek?

"Szeretem nagyon a Rolexeket, van is belőle kettő, viszont most van egy új órám. Egy Audemars Piguet. Erre a darabra vagyok most a legbüszkébb, egy igazi kincs – magyarázta Attila, aki fotókon mutatta meg, milyen órák büszke birtokosa.

A Ripost egy szakértőt kért fel, hogy a fotók alapján mondja meg, mennyit érnek forintban Curtis gyűjteményének darabjai.

"Audemars Piguet - Royal Oak - Offshore Rose Gold. Ára körülbelül 15 millió forint. Tömör rózsaszínarany tok, kerámia lünettával, automata kronográf szerkezettel" - mondta el a rapper új büszkeségéről a Beszéljünk órákról nevű oldal készítője.

"Rolex - Yacht-Master II - az ára körülbelül kicsivel több, mint 8 millió forint. Acél tok, „programozható", mechanikus Regatta visszaszámlálós kronográf funkcióval, ez egy kimondott vitorlázásra kitalált óra" - folytatta az influenszer.

"Rolex - Submariner Date - az ára megközelíti a 7 millió forintot. Acél tok és szíj, arany középső szíj szemekkel, 300 méteres vízállósággal, amikor a búvárokról beszélünk, akkor ez a zsáner jut eszébe sokaknak" - árulta el a harmadik darabról a szakember.