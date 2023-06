Szombaton Károly király először vett részt uralkodóként a Trooping the Color bemutatón. Ahogy ő és hitvese kilépett a Buckingham-palota erkélyére, Kamilla királyné kérést intézett férjéhez, akinek reakciója kicsit sem volt kedves, legalábbis ezt állítják a szájról olvasók.

Minden ünnepi eseményen akad egy-két szájról olvasó, aki minden rezdülését figyeli a brit királyi családnak, így oda kell figyelniük, mit mondanak, amikor éppen senki nem hallja őket.

Így volt ez a Trooping the Colour nevű eseményen is, melyen részt vett III. Károly és felesége is. Ha a szájról olvasó szakértőnek hinni lehet, Kamilla kéréssel fordult férjéhez.

"Ne menj el, tudod, hogy nem tudok egyedül járni" - mondta az uralkodónak, aki így reagált:

"Te jó ég!" - írja a Mirror.