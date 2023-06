Péntek délutánig tart a kánikula, délutánig a legmelegebb helyeken 37-38 fok is előfordulhat, ám aznap délután érkezik nyugat-északnyugat felől a hőségzáró hidegfront.

Számítások szerint nagy esély van szupercellák kialakulására is, melyeket nagy méretű, akár 5 cm-t meghaladó jég, felhőszakadás és 90-100 km/órát elérő, vagy akár azt is meghaladó erejű széllökések is kísérhetik.

A zivatarok várhatóan rendszerbe szerveződve vonulnak majd át az országon nyugatról kelet felé, a késő délutáni, kora esti órákra a keleti tájakat is elérik. A front több fokos lehűlést hoz, szombaton az ország nagy részén 30 fok alatti hőmérsékletre kell számítani.

Az ország keleti felén további zivatarok is jöhetnek, a Dunántúlon pedig az északi-északnyugati szél lehet viharos szombaton, de ezen a területen csapadékra már nem kell számítani - írja az Időkép.