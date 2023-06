A fényvédők a nyári hónapok kozmetikai készletének elengedhetetlen részét képezik. Az 50-es és 50+ védelmi faktorú, gyermekeknek szánt fényvédő termékek tesztjében azt ellenőrizte a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy a csomagoláson hirdetett módon, megfelelően védik-e a gyermekek bőrét. Önkéntesek segítségével értékelték, milyen jól használhatók az egyes termékek a gyakorlatban, és azt is megnézték, tartalmaznak-e nem kívánatos anyagokat. Vizsgálták a környezeti hatásukat is, és ellenőrizték a termékek címkéjén található információkat is.