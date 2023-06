Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szombaton szép napra számíthatsz. Végre szert tehetsz arra, amire már oly régóta vágyakoztál, de legalábbis ígéretet tesznek erre vonatkozóan. Hogy ez így van, az nagyban köszönhető a mai napi pozitív energiájának, és persze annak is, hogy hiszel abban, amit el akarsz érni.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Szombaton lehetőséged nyílik bocsánatot kérni azoktól az emberektől, akiket az utóbbi időben megbántottál. Erős és határozott a természeted, ami rendjén is van, ám ez időnként akaratlanul is súrlódásokhoz vezethet. Persze azokat a kapcsolatokat is átértékelheted, amelyekben téged sértettek meg.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Kettősségre hajló természeteddel szörnyen zavarba hozhatsz valakit szombaton. Szép szavakkal, szinte hízelgőn kezded a mondandódat, a végén mégis a másik fájó pontjára tapintasz. Ha nem akarod, hogy ezt bántásnak érezze az illető, akkor ezt is mondd el neki.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Nap és a Merkúr a Rák jegyében jár. Tőled szokatlan módon a családban végre kiállsz a saját érdekeidért, és most ezt úgy teszed, hogy el is jutnak a többiekhez a szavaid. A Szűz Hold viszont egy kicsit hajlamosíthat a kekeckedésre. Erre azért mindenképpen figyelj...

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A magánéletben nem lehet okod panaszra, kezdesz magadra találni az elmúlt napokat követően. Párodat szinte kenyérre lehet kenni, minden várakozásodat felülmúlja, ahogy veled és családtagokkal viselkedik. A gyerekes programok szombaton különösen jól sikerülhetnek.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Szűz jegyében jár a Hold, amelynek köszönhetően a természet ereje most különös erővel hat rád. Igazán feltölt, ha kertészkedhetsz, kirándulhatsz, vagy csak tehetsz egy nagy sétát erdőben, tóparton. Számodra az ilyen jellegű program felér egy meditációval.

A többi jegy napi horoszkópját itt olvashatod.