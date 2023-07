Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Teliholddal indul július első hete. Ez téged akkor visel meg, ha azt hiszed, hogy a munkád a magánéleted rovására megy, vagy a magánéleted megy a munka rovására. Egyik sem feltétlenül igaz, mert össze tudod egyeztetni a kettőt, ami a hét második felében egyértelmű lesz. Furcsa hétvége elé nézel: vasárnap Kosban jár a fogyó Hold, és nem lesz fényszöge, ami az elengedésre tökéletes.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Ne a teliholddal törődj, mert hétfőn és kedden is lesz szuper fényszög az égen, ami ellensúlyozza a telihold feszültségét. Sajnos szerdán és csütörtökön fafejű, szemellenzős emberekkel lehet dolgod. Hiába akarod meggyőzni őket, nem megy. Jobb, ha nem is erőlködsz. A hétvége alkalmas barátokkal közös programra és/vagy a hobbidnak élni. Mindkettőt iktasd be!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A hétfői telihold léket üthet a pénztárcádon. Bölcsen tennéd, ha otthon felejtenéd vagy egyszerűen elő sem vennéd. Nagy a kockázata, hogy olyasmit veszel meg, amit már másnap megbánsz. Szerdától felhőtlen jó kedved lesz. Ne keresd az okát! Tervezgess, mert ilyenkor optimistán látod a jövőt! Ezt még hétvégén is folytathatod. A nyarat mindenképpen gondold át, és írd le!

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Most nem téged fenyeget a hétfői telihold, hanem a másik felet. Legyél mindenkivel elnéző! Akkor is, ha nem értesz vele egyet! Keddtől elillan ez a feszültség. A folytatásban a kiadásaidat kell újra gondolnod, mert kellemetlen bolygó szembenállások szerint negatív spirálba kerülhetsz. A hétvégéd már pénteken elkezdődik. Végre kisimulnak az idegeid és az arcod is...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A hétfői telihold feszültsége kutya füle ahhoz képest, amit csütörtökön egy dupla bolygó szembenálláskor tapasztalhatsz. Meggyőződésed, hogy a másik lázongása, lázítása felesleges, de képtelen vagy ezt megértetni vele. Szóval ne tegyél bele több energiát, mint, ami szükséges! Hétvégén pihegni fogsz a fáradtságtól és a hőségtől. Kerüld a tűző napot, keresd az árnyékos helyeket!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Július első hetében az elsődleges kihívás számodra az egészséged megőrzése. Nem azért, mert lebetegednél, hanem a vitális, fiatalos lendületed megőrzése nem lesz egyszerű. Nem mondhatod, hogy a kánikula hirtelen jött be, hiszen hetek óta meleg van. Inkább az okozhat gondot, hogy keveset iszol. Kezdd el mérni, hogy megvan-e a napi 2,5 liter folyadékod! Hétvégén adj teret a szerelemnek!

