Faluhelyen megszokhattuk, hogy a háztartás része a nyári konyha, ám mind gyakrabban látni ezt a helyiséget modern házak kertjében is – megjelenése egyfajta életmódbeli szemléletet tükröz, és kifejezi a gasztronómia szeretetét.

A nyári konyha nem tévesztendő össze az épített sütögető, bográcsozó hellyel, sem a kültéri mobil grillekkel, hiszen egy második konyháról van szó, ami a szabadban áll, és így a kerti partik és a befőzés tökéletes helyszíne.

Kialakítás

Csatlakozhat a főépület falához, és állhat önállóan is. Az is remek megoldás, ha pergolaszerű tetőt emelünk a konyha és a hozzá tartozó étkező fölé. Mindegy, hogy a kerti konyha rusztikus vagy mediterrán hangulatú, fából, téglából és terméskőből épített, vagy minimalista vonalvezetésű, fehér fallal, acél bútorfronttal és gépparkkal felszerelt, a lényeg, hogy a lakóépülettel egységes stílust alkosson. Gondolni kell arra, hogy a munkalap is bírja az időjárás változékonyságát, ezért célszerű acélból, gránitból vagy tömör fából rendelni. Lámpák és konnektorok közül kültéri, vízálló típusokat válasszunk.

Berendezés

Ahogy egy beltéri konyhában, itt is szükség van tárolókra, folyóvizes mosogatóra, kültéri sütőre, illetve a főzési szokásainknak megfelelő tűzhelyre. Kiegészülhet szilárd tüzelésű grillezővel, rostlappal, tandoori vagy hagyományos kemencével. Ha önálló épületet tervezünk a nyári konyha számára, akkor hűtőszekrény és mosogatógép is beszerelhető, mert egy kis fűtéssel télen sem fognak szétfagyni a készülékek. Páraelszívóra ebben a műfajban nincs szükség.