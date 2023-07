Ahogy megírtuk, Jennifer Lopez az elmúlt időszakban - énekesi és színészi karrierje mellett - több saját vállalkozást is elindított. A legújabb, amelynek megjelenését áprilisban jelentette be, egy alkoholmárka, ami a Delola nevet kapta. A világsztár követői azonban úgy vélik, nem helyes, hogy Lopez alkoholmárkához adja a nevét, ugyanis évek óta hangoztatja: nem iszik alkoholt, ráadásul férje, Ben Affleck alkoholfüggősége miatt az elvonót is megjárta.