Várható, hogy a randin végre elcsattan az a bizonyos első csók? Készüljünk, hogy a másik, akár hosszútávú következtetéseket is levonhat belőle, de akár mi is többet megtudhatunk arról, milyen személyiség a partnerünk!

Számtalan kutatás bizonyítja, hogy a nők jobban szeretnek csókolózni. Ahogy arra is fény derült már különböző tanulmányokból, hogy míg ők a kor előrehaladtával is fontosnak és szükségesnek érzik, hogy a párjuk megcsókolja őket, addig a férfiak ezt egy idő után már feleslegesnek látják. Ugyanis úgy vélik, hogy ez inkább csak az udvarlás része, ami ahhoz szükséges, hogy meghódítsák vele a kiszemeltjüket, így egy idő után elveszti jelentőségét.

"Pedig csókolózás közben boldogsághormonokat termelünk, így ez elengedhetetlen ahhoz, hogy stabil és boldog maradjon a párkapcsolat. Az érzelmek kifejezésének egyik legősibb és legőszintébb formája. Bár egyesek azt vallják, hogy a technikája fejleszthető – amiben van is némi igazság –, a valóságban nincs két egyforma csók; annyira ösztönös cselekedet, hogy számtalan személyiségjegy leszűrhető belőle" – nyilatkozta Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

1. típus: Romantikus Hepburn csók

Biztosan mi is odáig vagyunk a legendás Audrey Hepburn filmekért, amikben számtalan ikonikus és igazán romantikus csókváltást láthattunk tőle. A száj épphogy nyitva van, az ajkak finoman és lágyan érnek egymáshoz, a nyelv pedig pontosan addig merészkedik, ameddig az úriemberek tették ebben a korszakban, az udvarlásban – szinte simogat. Furcsa mód, ezt a típust kevesen részesítik előnyben, pedig nyitott, mélyérzésű és határozott személyiségre vall, akinek csókja mögött komoly szándék lapul. Ha ilyennel találkozunk, tudhatjuk, hogy a másik nem csak egy éjszakára tervez velünk...

2. típus: Előre is elnézést csók

Ha a száj szinte teljesen zárva van, az ajkak épphogy egymáshoz érnek, a nyelv pedig inkább csak finoman puhatolózik, hogy mit és meddig merészkedhet. Elsőre azt gondolnánk, hogy aki ezt teszi, az bizonytalan abban, hogy mit is csinál pontosan, és vajon bejön-e a másiknak a technikája. Pedig az igazság az, hogy inkább saját magában vagy a helyzetében kételkedik. Ha egy nő adja, legtöbbször azt üzeni vele: nem vagyok biztos a nőiességemben és abban, hogy bele merjek-e menni komolyabb dolgokba és azért is bocsánatot kérek, hogy élek. Ha viszont egy férfi csókol így, a mögött legtöbbször valami sunyiság lapul és előre elnézést kér vele, mivel nem biztos abban, hogy tudja-e a másik, mi rosszat tett, vagy tervez tenni a háta mögött.

3. típus: Vad tangó csók

Szenvedélyes és magával ragadó, akár a latin tánc maga: a száj nyitott, az ajkak szorosan összeérnek, a nyelv pedig olyan erővel 'tangózik' a szánkban – sokszor még a fogakon is –, mint a táncos a parketten. Ha egy férfitől kapjuk, biztosak lehetünk benne, hogy határozott személyiséggel van dolgunk, aki tudja, mit akar, és azt meg is szerzi magának. Aki az előjáték és a szex közben teszi, azt üzeni vele, hogy túlon-túl is működik a kémia és él-hal a partneréért, aki viszont az ismerkedés elején 'veti be', az csak az ágyig szeretne jutni általa és nem tovább - írja a Fanny magazin.

4. típus: Harapós csók

Amennyiben randipartnerünk finoman meg-megharapja az alsó ajkunk csókolózás közben, akkor tudhatjuk, hogy az illető játékos és nyitott típus, aki valószínűleg az ágyban és az életben is kalandvágyú, bevállalós. Van, akit egy ilyen harapás megijeszt, de érdemes esélyt adni. Ugyanis ha ezt óvatosan és finoman teszi, és nemcsak az első csóknál, hanem sokadik alkalommal is, akkor azt is tudhatjuk, hogy egy figyelmes és humoros személlyel van dolgunk.

5. típus: Tapasztó csók

Ha a másik úgy csókol, hogy az ajkait minél szorosabban a miénkre tapasztja, majd a nyelve valóságos kalandtúrára indul a szánkban, akkor jobb lesz vigyáznunk! Az ilyen partner ugyanis pontosan tudja, hogy amit csinál, az inkább kellemetlen, mint élvezetes, mégsem hagyja abba, ami az önző, öntörvényű és karrierista természet egyik legbiztosabb jele. Ne feledjük, aki a csókban tapintatlan és figyelmetlen, az ilyen lesz velünk az ágyban és a mindennapokban is!

6. típus: Fenevad csók

Biztosan volt már olyan csókban részünk, amikor úgy éreztük, hogy a másik szinte bekap, vagy egyenes felfal minket. Ebben az esetben egy valódi fenevaddal, vagyis olyan személyiséggel van dolgunk, aki az élet minden területéhez túlzott magabiztossággal áll hozzá, nehezen viseli a kritikát. Emellett azon se lepődjünk meg, ha kiderül, hogy akaratos és birtokló természetű, akivel nem lesz könnyű dolgunk.