III. Károly király és Kamilla királyné 2005 óta házasok, most pedig fény derült arra, mi is a hosszú és boldog kapcsolatuknak a titka. Van egy bizonyos megállapodásuk arra vonatkozóan, hogyan térnek nyugovóra, és ezt már hosszú ideje tartják. Erre egyrészt a különböző időbeosztásuk miatt van szükség, de egészségi okok - az új uralkodót hátfájás kínozza - is magyarázzák a megállapodást, ami szerint külön hálószobákban alszanak.

Ez pedig egyáltalán nem szokatlan a királyi családban. A néhai Erzsébet királynő és férje egyenesen külön szárnyakban aludtak, de Katalin és Vilmos sem alszanak ugyanabban az ágyban. Károly és Kamilla tehát követik a már jól bevált szokást, de van egy közös hálószobájuk is, ha éppen egymás társaságát szeretnék élvezni - írja a Mirror.