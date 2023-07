Elképesztően szexi képek készültek Laky Zsuzsiról. Az egykori szépségkirálynő egy testsúlycsökkentő innovátornak köszönhetően nemrégiben 8 kilótól szabadult meg, így egy különleges fotózáson bátran állt falatnyi fehérneműben a kamera elé. Zsuzsi szerint fogyása komoly löketet adott az önbizalmának, ami nem tagadja, szexuális életére is jó hatással volt. Férjével, Dietz Gusztávval sok év után is működik köztük a kémia, és erről nyíltan beszélnek is.

"Gusztival még mindig szerelmesek vagyunk egymásba. Tudom, hihetetlenül hangzik ennyi év után is, de ez az igazság. Valamiért az emberek erről nem beszélnek nyíltan, de én nem szégyellem, köztünk nagyon erős a kémia. Guszti mindig azt mondta, hogy számára én vagyok a legszebb, a fiatalabb lányok elbújhatnak a hátam mögött, és szerinte bárkit kenterbe verek. De ezt egy idő után mi nők nem vesszük komolyan, ráadásul volt egy időszak, mikor én nem így éreztem. A második kislányom születésekor felszaladt rám némi felesleg, ami aztán jó pár évre ott is maradt. Próbáltam ügyes ruhaválasztással elfedni, de nincs mit szépíteni, azért igencsak látszottak a plusz kilók" – kezdte Laky Zsuzsi.

"Úgy gondolom, ha egy nő nem érzi magát komfortosan a bőrében az az élet minden területére kihat, például a szexuális életre is. Hiszen, ha nem tetszel magadnak, akkor nem mozogsz olyan magabiztosan a másik előtt. Takargatod magad, behúzod a függönyt, igyekszel láthatatlanná válni. Most azonban, hogy pár hónapja elkezdtem használni egy gyógynövény-keveréket – ami igazán izgalmas anyagokból áll –, 8 kilótól szabadultam meg, és remekül érzem magam a bőrömben. Ez az innovátor tartalmazza a banaba fa levelét, így az elfogyasztott zsírok fele képes csak felszívódni, hatására a vércukorszintem sem ingadozi a zsírok pedig nem rakódnak le a nemkívánatos helyekre. Az indiai csalán az anyagcsere felturbózásáért felelős, ráadásul a fogyókúra alatti feszültséget is megszünteti. De van egy olyan trópusi növény is benne, ami képes blokkolni a keményítő és a cukor zsírrá alakulását, így pukkantja ki a kis zsírsejteket. Be kell valljam, mióta lefogytam, új lendületet vett az önbizalmam, ami kihat a szexuális életemre is."

Zsuzsi most szexi fotókkal lepte meg férjét. A fehérneműket egy hazai tervező, Horváth Anna álmodta meg, és remekül mutattak Zsuzsi bomba alakján.