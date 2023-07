Néhány csillagjegy most örülhet: júliusban pénz áll a házhoz! Persze nem mindenkinek, vannak, akinek a tartalékokhoz kell nyúlnia. Nézzük, te hova tartozol?

Kos

Bár a hónap eleje elég döcögősen indul, de ne csüggedj, mert a dolgok jóra fordulnak anyagi téren. Bár a munkában várható egy kis túlóra, de megéri, mert summásan meg leszel fizetve. Így a hónap végét egészen jól zárhatod, az augusztusi nyaraláskor pedig lesz mit a tejbe aprítanod!

Bika

A hónap eleje jól alakul számodra, de ne kezdd el szórni a pénzt, mert nem lesz jó vége! Nem várt többletkiadásokkal szembesülhetsz. Kivételesen csak a szükséges dolgokra költs, nem fogod megbánni ezt a kis takarékoskodást. Ki fogsz jönni ebből a pénzügyi hullámvölgyből. Ne most bontsd fel a befektetéseidet!

Ikrek

Nagy szerencse ér júliusban. Munkahelyeden előléptethetnek, ami bizony plusz jövedelemmel jár majd. Ha pedig vállalkozó vagy, ne aggódj, a nagyobb árbevétel már most borítékolva van. A Jupiter szerencsét hoz neked, kifejezetten jól zárod majd ezt a hónapot.

Rák

Ne aggódj, semmi okod rá, hiszen a júliusi pénzügyeid jól alakulnak. Bár érdemes a kiadásaidat figyelned, talán jobban is, mint szoktad, de marad tartalékod a tervezett nyaralásra is bőven. Csak a felesleges pénzszórással vigyázz!

Oroszlán

Te vagy a hónap egyik nagy szerencsése. Pénz üti a markod! Örökölhetsz, de az is lehet, hogy egy múltbéli befektetésed váratlanul nagyobb nyereséget hoz. Bölcsen fektesd is be egy részét, hozd ki a legjobbat a lehetőségeidből. Nagy változást jelenthet ez neked, végre szintet léphetsz! És a következő időszakban nem kell garasoskodnd!

Szűz

Ingadozást észlelhetsz a pénzügyeidben, ezért a szokásos módon légy precíz, és következetes. Miután elég profi vagy ebben, így ne légy nyugtalan, hamarabb fognak a pénzügyi gondjaid megoldódni, mint azt gondolnád. Fontos, hogy se a párod, se a környezeted ne készítsd ki a félelmeiddel, és az aggódással!

A többi jegy pénzhoroszkópját a Riposton olvashatod el.