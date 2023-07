Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma 3 csodás fényszög is segít minket. Ha az elmúlt két napban voltak is komor gondolataid, ezeket most mintha elfújná a szél. Végre újra pozitív színben látod a világot, és a rád jellemző lelkesedéssel vágsz bele mindenbe.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Jó lenne, ha végre tudnál egy kicsit lazítani. A hétvége erre nagyszerű lehetőséget kínál. Néha egész apróságok is elégnek bizonyulnak: ma ülj ki egy nagy árnyas fa alá egy hideg itallal, este meg sétálj egyet a holdfényben. Három csodás fényszög segít a harmónia megtalálásában.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Sok kritizálni valót találsz mostanában a párodban. Talán túlzott elvárásaid voltak vele szemben, amit lehetetlen teljesíteni. Legyél belátóbb, és ne ítélkezz elhamarkodottan! Szerencsére a mai nap enyhülést hoz ebben is.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Vasárnap három kedvező hatású fényszög is látható az égen. Ez ma apróságokban, és nagyobb dolgokban is megnyilvánul. Igazán nemes gesztusra számíthatsz például egy olyan ember részéről, akit eddig még tán nem is ismertél. Jó alkalom ez a nap a kapcsolatteremtésre.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Vannak irigyeid, ezzel biztosan tisztában vagy. Ha valamilyen sérelem ér egy ellensége, vagy riválisod részéről, azzal veheted el leginkább a támadás élét, ha egyszerűen nem veszel róla tudomást. Ha belemész a harcba, akkor valószínűleg te húzod a rövidebbet.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Néhányan talán túlságosan tartózkodónak vélnek, pedig te érzékeny vagy, csak az érzéseidet igyekszel elzárva tartani a kíváncsiskodók elől. Ma viszont mintha veszítenél ebből a tartózkodásból – amivel viszont tényleg mindenki csak nyer, te is, meg a párod is.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide!