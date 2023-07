Az Omahától körülbelüle 200 mérföldre található Monowi az 1930-as években egy virágzó kisváros volt a maga 120 lakosával, ám az utóbbi évtizedekben munkahely híján elköltöztek innen az emberek. Jelenleg a kisváros vagy inkább kis falucska egyedüli lakója egy 88 éves özvegy asszony Elsie, akinek férje 2004-ben távozott az élők sorából.

"Én vagyok az egyetlen, aki itt él a városban. Mindenki más elköltözött vagy meghalt, én viszont eldöntöttem, hogy bármi történik is, itt maradok" - mondta a TOP30 TV-nek az asszony, aki elmondta, hogy unatkozni egy perc ideje sincs, hiszen mindent egy személyben kell elvégeznie. Ő a polgármester, a jegyző, a titkár, a kocsmáros és a pénztáros is egyben. Nem árt dolgozni, mivel a csekély lakosság ellenére is érkeznek ide szép számmal turisták, akiket Elsie lát nagy örömmel vendégül - írja az Unilad.