Heidi Klum jól érzi magát a bőrében, és ezt a ruháin keresztül is kifejezi. Az egykori szupermodell stílusát elemezte egy szakértő.

Heidi Klum már betöltötte az 50. életévét, de most sem fél megmutatni a nőies oldalát. Sokszor választ merészebb darabokat, ahogy ezt a párizsi divathéten is láthattuk: egy gyönyörű fekete-kék Jean Paul Gaultier ruhában jelent meg a fotósok kamerája előtt. Az öltözet ugyan nem nevezhető visszafogottnak, egy divattal foglalkozó pszichológus szerint Heidi esetében nem csak arról van szó, hogy szeretné megmutatni az alakját.

"Most, hogy Heidi 50 éves, a ruhákon keresztül mutatja meg a személyiségét, nem egyszerűen csak hordja őket" - mondta Carolyn Mair. "Heidi merészebb lett – saját magának öltözik, és tele van önbizalommal" - tette hozzá, majd azt is elmondta, mit is üzen a már említett Jean Paul Gaultier ruha. A kék és fekete összefonódása a jin és jangot idézi, amely azt szimbolizálja, hogy az egymással szemben álló erők együtt alkotnak egészet. "Ez potenciálisan Heidi személyiségének két oldalát mutatja meg" - tette hozzá a szakértő.