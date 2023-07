Palvin Barbi múlt szombaton mondta ki a boldogító igent Dylan Sprouse színésznek. Barbi három ruhát is viselt a nagy napon. Az első egy Vivienne Westwood darab volt, a második Lorenzo Serafini munkája, a harmadikat, a menyecskeruhát pedig Mérő Péter álmondta meg.

Mérő a lapnak elárulta, hogy a ruha hernyóselyemből készült, 5 napig dolgozott rajta, az ára pedig 400.000 forinttól indul. A Jimmy Choo cipőkollekció egyik darabja is a menyecskeruhához készült, ennek a fedőanyagát is Mérő választotta ki, hogy a ruhával összhangban legyen. A tervező elmondta azt is, hogy Barbi nővérét, Anitát is ő öltöztette fel az esküvőre.

Barbi és Dylan még nem fejezte be az ünneplést, hamarosan a tengeren túlon is egybekelnek.