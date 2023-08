Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A csütörtöki napon anyagi helyzeted váratlanul pozitív fordulatot vehet. Talán megkeresnek egy új munkaajánlattal, vagy más módon segítenek a csillagok. Valami, vagy valaki jó ötletet adhat, figyelj a sugallatokra! A szerencse rád vár!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Te nem vagy az a sértődékeny alkat, de ha egyszer tényleg megsértenek, azt nem feleded. Nem is szabad. Aki kibeszél a hátad mögött, vagy másképp elárul, az máskor is megteszi. Az idő persze mindent elsimíthat. De ne te tedd meg az első lépést.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma sokkal megnyerőbb és vonzóbb lehetsz, mint máskor. Használd ki ezt a pozitív kisugárzást, mert ma nagy hatással lehetsz azokra is, akik eddig nem számoltak veled. A szerelem sem kerül el, ha valóban vágysz rá.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Legyen bármilyen homályos is most a kép, végül eléred a célodat, de addig még több akadályt is le kell győznöd. Ma egy fontos lépést tehetsz meg előre, de valakiben csalódnod kell és bizony kiderül: csak önmagadra számíthatsz ebben az ügyben!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Bár igazán türelmes vagy, ami sok az sok, és ma kifogysz a híres türelmedből. Nem vársz már tovább azokra, akik haboznak megtenni egy fontos, de nehéz lépést előre. Ne legyél csalódott, de tedd meg, amit kell.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha elmarad egy program, vagy meghiúsul egy lehetőség, akkor persze jogosan vagy dühös, de azért ne feledd: ami késik, nem múlik. Ráadásul most a sors kétszeresen kárpótol, ha valamiben hiányt szenvednél - írja az Astronet.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide!