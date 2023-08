Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Veled öröm együtt dolgozni. A munkában pontos vagy, és ami a legfontosabb, kitartó és lelkes is. Ezt nem csak a főnököd látja, de más is. Talán ma kapsz is egy csábító ajánlatot. Szokásodhoz híven ne tedd félre! Fontold meg!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A nyár még tartogat váratlan örömöket: talán nyaralni hívnak, vagy más meghívást kapsz. Ne szalaszd el a lehetőséget. A vendégség több lehet egyszerű kalandnál. Egy új fordulat kezdete az életedben.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Kissé döcögőssé vált az életed, különösen, ami az anyagiakat illeti. Azt hitted, mindent megfontoltál, bizonyos fontos tényezők azonban elkerülték a figyelmedet. Nem baj, mindig van egy segítő, aki melletted áll. Hétfőn is váratlan segítséget nyújthat.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha nem akarsz valakit bajba sodorni, akkor hétfőn legyél nagyon körültekintő! A sors olyan tudással ruház fel, amivel könnyen ártalmára is lehetsz valakinek. Vigyázz, nehogy oktalanul kifecsegj titkokat. Ne keveredj pletykákba!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Szerelmi téren kissé számítóvá válhattál az utóbbi időben. Pedig te a természeted szerint adakozó és nagyvonalú vagy. Térj ma vissza a régi önmagadhoz, és adj teljes szívből, és szeretettel annak, akit legjobban szeretsz. Délután már az Oroszlánban lesz a Hold és segít ebben.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szokásoddal ellentétben haragot tartasz. Pedig ez neked fáj jobban, főleg, ha közel áll hozzád az illető. A negatív érzések, a harag, a féltékenység rosszat tesznek az egészségednek is. Nyugtalanság, feszültség, álmatlanság – ezt is okozhatja.

