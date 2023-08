Ahogy megírtuk, szerdán előbb Krausz Gábor, majd Tóth Gabi is bejelentették, kapcsolatuknak vége. Azóta az is kiderült, a sztárséf elköltözött közös, újonnan vásárolt szentendrei otthonukból. Krausz Gábor most nem várt helyen tűnt fel: az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán a mentőnap főzőversenyét népszerűsíti.