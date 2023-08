Az év egyik legromantikusabb programja lehet az éjszakai hullócsillagokat figyelni. S közben kívánságokat is megfogalmazhatsz magadban. Mire vágysz? Mit szeretnél, ha megvalósulna? Érdemes átgondolni... Most tényleg bármi megtörténhet.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

A hétvége olyan romantikus, amennyire csak lehet. A Perseidák meteorraj az éjszakai egeit hulló csillagokkal rajzolja tele. Menjetek ki és gyönyörködjetek bennük! Kívánhattok is. Kérdés, hogy a jövővel kapcsolatos terveitek mennyire egyeznek? Ezt szerdán, újhold napján megbeszélhetitek. Az újhold remek alkalom az újragondolásra és új célok kitűzésére.

Szingli Kos

Augusztus közepe mindig a hullócsillagokról szól. Szombaton éjjel éri el a Perseidák meteorraj a csúcsot, ami azt jelenti, hogy éjfél tájban óránként akár 100 hullócsillagot is láthatsz az égen. Kérdés, mit kívánsz magadnak? Mennyire mersz konkrét lenni? Szerdán, újhold napján új esélyt kapsz, és új stratégiát találhatsz ki. Akár a párkereséssel kapcsolatosan is...

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Valami egyre jobban zavar a saját vagy a párod családjával kapcsolatosan. Több feszült fényszög lesz az égen, ami pattanásig feszíti nálad a húrt. Ha nem akarsz vitát, előzd meg azzal, hogy rákérdezel először a párodnál, utána a másik embernél. Ne várd meg, hogy bárki provokáljon, mert ha elveszíted a türelmedet, nem fogsz finomkodni...

Szingli Bika

Ellentmondásos fényszögek lesznek az égen egész héten, ami hullámzó kedélyállapotot jelent. Hol türelmes és elnéző leszel, hol egészen apró dolgoktól felkapod a vizet. Ilyenkor nem szabadna új kapcsolatba fejest ugranod. A kiszámíthatatlanság megijeszthet olyasvalakit, aki még nem ismer téged. Szóval tanácsos szabadságra küldened a párkeresést.

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Szeretnél tapintatos lenni a szerelmeddel, s ezért nehéz eldöntened, hogy mit mondj ki, mire kérdezz rá. Bármi, amiben bizonytalan vagy, konfliktust okozhat. Ezért csak azt mondd ki, kérdezd meg, amiben biztos vagy! Minden más vitát fog szülni. Ez cseppet sem új, de itt az ideje új hozzáállást kialakítanod. A szerdai újhold partnered lesz ebben...

Szingli Ikrek

Irigyled azokat az embereket, akiknek kifinomult, tapintatos a stílusa. Szeretnél ilyen lenni? Ezen a héten nehéz lesz eldöntened, mit mondj ki, mire kérdezz rá. Bármi, amiben bizonytalan vagy, konfliktust okozhat. Ezért csak azt mondd ki, kérdezd meg, amiben biztos vagy! Az ismerkedés szakaszában jó pár érzékeny, sőt kínos téma merülhet fel. Ezeket most bölcsebb kerülni...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Egy ragyogó hétvége után hétfőre virradóan a Hold-Neptunusz trigon jósló álmokat jelez. Lidérces emlékek nyomaszthatnak. Jól tennéd, ha elmesélnéd a párodnak, és tudatosítanád, hogy mindez csak álom volt. A valóságot együtt teremtitek. A szerdai újhold új pénzforrást nyithat meg előtted. Kérdés, mit szeretnél még elérni, mit nem adtál még meg a párodnak?

Szingli Rák

Csodás hétvége vár rád. Lubickolj szó szerint és átvitt értelemben is! Majd hétfőre virradóan egy Hold-Neptunusz trigon jósló álmokat jelez. Rád telepedhetnek nyomasztó emlékfoszlányok is. Jó lenne, ha valakivel megosztanád az érzéseidet, majd tudatosítanád, hogy mindez csak álom volt. Szerdán újhold lesz, ami új pénzforrást jelent. Kérdés, mit kellene feláldoznod...?

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Nem bír veled most a kedvesed, aminek oka a szerdai újhold az Oroszlán jegyében, amely újításra ösztönöz. Mindenképpen állj meg egy pillanatra, és tűzz ki új célokat! Ahhoz, hogy élni tudj a lehetőségekkel nemcsak nyitottságra lesz szükséged, hanem rugalmasságra is. Hallgass a kedvesedre! A bolygók szerint jó hatással van rád most (is).

Szingli Oroszlán

Fokozódó izgatottság lesz úrrá rajtad. Nem csoda, hiszen szerdán együttáll a Nap és a Hold az Oroszlánban. Ez az újhold az éve legintenzívebb hatású újholdja, ami újításra a legjobb. Állj meg egy pillanatra, és találd ki, milyen új stratégiával kereshetsz társat! Ahhoz, hogy élni tudj a lehetőségekkel nemcsak nyitottságra lesz szükséged, hanem rugalmasságra is. Utóbbi igazi kihívás...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Hétvégén ki ne hagyjátok a Perseidák meteorraj csúcsát! Feküdjetek ki a csillagos ég alá, és számoljátok együtt a hullócsillagokat. Ennél nem igazán találhatnál romantikusabb programot. A hét során hajlamos leszel morogni. Óvatosan mesélj a párodnak, mert megijedhet, hogy nemcsak másokat, de őt is ilyen kíméletlenül kritikusan látod. Legyél kicsit elnézőbb!

Szingli Szűz

Ha hétvégén hullócsillagot látsz, megfogalmazhatod, milyen társra vágysz. Felsorolhatsz sok szempontot, de semmiképp se hagyd ki a kölcsönösség szót! Muszáj, hogy kölcsönösen elfogadjátok, tiszteljétek, szeressétek egymást. A hét során még csiszolgathatod az elvárásaidat. De ne felejts el körbe nézni! Élő, valóságos embert keress, ne fiktív álomképet!

