Bár a hétköznapi ember nem szívesen beszélget a kakijáról, Kate Booker táplálkozási szakértőnek, aki a holisztikus egészséggel, a hormonokkal és a bélrendszerrel foglalkozik, gyakorlatilag ez a kedvenc témája. Azt mondja, sok mindent elárulhat a testünkről, ha ürítés után bekukkantunk a vécébe.

Mitől lesz egészséges a széklet?

„Egy szép kolbászforma, amely rövid és kígyószerű, az tökéletes" - mondta Kate egy exkluzív interjúban és hozzátette, hogy az az optimális, ha az ember naponta 1-3-szor elmegy nagyvécézni.

„Minden nap vécére kell mennünk, ha székrekedésünk van, visszaszívódnak a méreganyagok és a hormonok, amelyeket a szervezet el akar távolítani, és ez hormonális egyensúlyzavart okoz, ami hangulatingadozásokhoz és PMS-hez vezethet a nőknél" - mondta el a táplálkozási szakértő, majd így folytatta: „Ha egy kolbászszerű kígyót látsz a vécécsészében, az azt jelzi, hogy minden jól működik".

Ha azonban szorulást tapasztalsz, annak köze van ahhoz, hogy mit eszel vagy éppen nem eszel.

Kate azt is elmondta, hogy két fő összetevő okozhatja a székrekedést: a rosthiányos táplálkozás és a nem elegendő folyadékfogyasztás.

„Inkább a tápanyagban gazdag étrendre helyezném a hangsúlyt, sok színes, antioxidánsokban és rostban gazdag gyümölccsel és zöldségekkel, kiváló minőségű fehérjékkel és kerülném a feldolgozott élelmiszereket. A magnézium pedig akkor is hasznos lehet, ha valakinek székrekedése van" - tájékoztat a szakember, aki azt javasolja, ha kolbászt vagy kígyót akarsz a vécében látni, alaposan gondold át a táplálkozásodat.

Hiszen, ami bekerül, annak valamikor ki is kell jönnie, ezt pedig azzal segítheted a bélszakértő szerint, ha a sok rostban gazdag gyümölcs és zöldség mellett növényi fehérjéket, lencsét, csicseriborsót és babot fogyasztasz.

„Az emésztheteten rostok elősegítik a széklet nagymértékű kiürülését, és növelik a puhaságát, valamint az áthaladási időt. A jó források közé tartoznak a teljes kiőrlésű gabonák, a diófélék, a magvak és a gyümölcshéjak is" - mondta el véleményét Kate Booker táplálkozási szakértő, aki azt is elárulta, hogy aki rosszul teljesít a mellékhelyiségben, az bizony az ágyban sem fog jobban, mivel a rossz táplálkozás a libidóra is negatív hatással van.

A szakember azt javasolja, hogy akinek nem tetszik, amit a vécében lát, forduljon orvoshoz - írja a Daily Star.