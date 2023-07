Sosincs időnk semmire, már reggel rohanunk, ezért aztán megesik, hogy a mobiltelefonunkkal ülünk be a vécére, hogy az ott töltött idő alatt is intézzük a dolgainkat. Az is megesik, hogy egyszerűen csak így szórakoztatjuk magunkat, pedig ez nem helyes, sőt, egészségtelen. Szakemberek pedig azt is megindokolják, miért.