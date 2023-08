Hosszú ideje pletykálnak arról, hogy Charlène moncói hercegné és férje, Albert herceg között nincs minden rendben. Felröppent az a hír is, hogy a monacói herceg több milliárdos fizetéssel tartja maga mellett feleségét, de a legutóbb információk szerint úgy tűnik - ha ez igaz is volt - már ez sem elég.

Úgy hírlik, a hercegné elhagyta férjét, ráadásul személyes Instagram-fiókja is rejtélyes módon elérhetetlenné vált.

Vagy törölték, vagy felfüggesztették a profilját, annyi biztos, hogy hiába is keresik a közösségi oldalon. A jótékonysági oldala - a Fondation Princesse Charlène de Monaco viszont továbbra is él.

A 45 éves Charlène napokkal azután tűnt el az Instagramról, hogy nemzetközi lapok arról számoltak be, kiköltözött a palotából, és csak "egyeztetett időpontokben" találkozik a 65 éves Albert herceggel.

Különböző források szerint az egykori úszónő a nyarat férjével és ikreivel töltötte egy jachton - de állítólag onnan már nem haza ment. Olyan vad híresztelések is terjednek, hogy kapcsolatuk csak a külvilágnak szól, mások pedig tudni vélik, hogy gyerekeiket felváltva nevelik.

Az év elején a palota szóvivője tagadta a szakításukról szóló pelykákat és "teljesen alaptalannak" nevezte. A szőke szépséget azonban később márciusban jegygyűrű nélkül látták - írja a Page Six.