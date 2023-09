Az immár 12. alkalommal nagy sikerrel megvalósított Budapest Central European Fashion Week igazi divatvárossá változtatta Budapestet. A 24 magyar és 15 regionális – ukrán, román, cseh, lengyel, szlovák és szerb - divatmárkát felvonultató esemény fő helyszíne ezúttal a Millenáris Park volt. A nagyszabású rendezvény ezúttal is bővelkedett izgalmas kreációkban, egyedi koncepciókban és divatformáló ötletekben.

Nemzetközi jelenlét, óriási siker

A 2024-es tavaszi-nyári kollekciókat bemutató BCEFW számos izgalmas darabbal lépett a kifutóra augusztus 28. és szeptember 3. között. A legismertebb magyar és régiós tervezők alkotásai mellett ezúttal is nagy hangsúlyt kaptak a feltörekvő tehetségek és az új generáció. Cél, hogy hidat képezzen a régiós országok között és kaput nyisson a tervezők számára a nemzetközi színtérre.

Megtiszteltetést jelentett, hogy az SS24 szezonban is kiváló ukrán tervezők bemutatkozására biztosított alkalmat a BCEFW. Így természetesen a régió elismert divatszakmai magazinjainak képviselői sem maradhattak otthon: a lengyel Vogue, Elle és Twój Styl mellett a cseh és ukrán Vogue, valamint az olasz lapok közül a L'Officiel és a Vogue Italia újságírói is ellátogattak az eseményre.

A MDDÜ stratégiájának kiemelt célkitűzése, hogy Magyarország hosszútávon a közép-európai régió divat- és desingipari központjává váljon. Az évente kétszer megrendezett BCEFW is erősíti ezen törekvésünk, hiszen egyfajta hídként köti össze a magyarországi és régiós országok iparági szereplőit, ezáltal lehetőséget biztosít kereskedelmi kapcsolataik kiterjesztésére és a nemzetközi láthatóságuk növelésére. Az esemény emellett jelentős turisztikai szereppel bír, hiszen a nemzetközi sajtó és a digitális tartalomkészítők széles körét várjuk ismét a rendezvényre, akik a világörökség részét képező Budai Várnegyedtől egy karnyújtásnyira ismerhetik meg a magyar divat legjavát. Az esemény központi helyszíne lehetővé teszi, hogy a külföldről érkező vendégek megismerhessék és felületeiken bemutathassák Budapest lenyűgöző látnivalóit, ezzel tovább erősítve Magyarország turisztikai vonzerejét" – mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.

Változatos programok, elképesztő darabok

A BCEFW események történetében először kialakított Fashion Hub a tervezők prezentációi mellett számos izgalmas programot kínált a nagyközönség, kiemelten a fiatal korosztály számára azzal a céllal, hogy közelebbről megismerhessék a divat világát és a kreatívipar kulisszatitkait. Olyan, nem mindennapi előadásokon keresztül, amelyek a Streetstyle fotózás témájába vagy a Tik-tok trendek univerzumába kalauzolnak, de további izgalmas témájú workshopok és kerekasztal-beszélgetések, valamint pop-up store is várta a látogatókat.

De tovább bővült a side eventek köre is, a rendezvény teljes ideje alatt, Budapest több helyszínén kapcsolódhattak a divatszakma vérkeringéséhez az érdeklődők. A kísérő rendezvények során is fontos szerepet kapott a Z-generáció megszólítása, az UNREALINDUSTRY a hétvégi napokon pop-up store-ja mellett zenés programmal várta a fiatalokat. A szakmai aktivitások sorát pedig a W Hotel Faces of Budapest programsorozatának első eseménye erősítette.

Élénk színek, légies sziluettek

A divathét csúcspontját a lenyűgöző hétvégi bemutatók jelentették, amin természetesen mi is részt vettünk. A jövő évi szezonról annyit már most elárulhatunk, a színek és fazonok tekintetében igazán egyedülállónak és szuper nőiesnek ígérkezik. Kétség sem fér hozzá, hogy a márkák tavaszi-nyári kollekciójában minden nő megtalálhatja majd az ízlésének és igényének megfelelő darabot, alkalomtól vagy napszaktól függetlenül. Légy bátor, és inspirálódj kedvedre!