Scruton Pelso - A Balaton új arca: ízek, élmények, harmónia

2020-ban nyitotta meg kapuit Budapesten a Scruton első helyszíne, melynek célja, hogy ötvözze a gasztronómia és a kávézás szeretetét a közösségépítéssel: széleskörű programokkínálattal és rendszeresen megújuló étlappal igyekszik kiszakítani az embereket a hétköznapi rohanásból. Az angol filozófus, Sir Roger Scruton (1944-2020) után elnevezett márka célja, hogy a névadó által képviselt értékeket a hozzájuk betérőknek is továbbadja. Így a természet-, és állatvilág szeretete, a szépség és az esztétika mindennapokban betöltött szerepe, valamint a lokalitás fontossága is kiemelt szerepet kapnak nemcsak a programok, de a helyszínek kiválasztása és megtervezése során is.

Ez a filozófia jelenik meg Révfülöpön is, ahol a vízpart közvetlen közelében élvezhetik a balatoni panorámát a vendégek. Az árnyas fák szomszédságában, a kikötő mellett gyönyörködhetünk a vízpart nyugalmat árasztó harmóniájában. A bisztró pihentető megállója lehet egy sportos napnak is, hiszen a helyszínre érkezhetünk kerékpárral vagy akár vitorlással is.

Kép: Holla Dániel

Ha inkább a helyszínen szeretnél hajót bérelni, arra is van lehetőség: a Scruton kult-boatja, Kathy lehetővé teszi akár egy nagyobb baráti beszélgetést töltsetek el a balatoni naplementében. Arról, hogy neked csak az élményre kelljen koncentrálnod, hajóskapitányunk gondoskodik. A rendszeresen megrendezésre kerülő hajós madárlesek alkalmával pedig szakértők segítségével ismerheted meg a magyar tenger gazdag madárvilágát, miközben a lemenő nap fényében gyönyörködhetsz.

Amennyiben szárazföldi programot keresel, a Pelsoban abból sincs hiány. A bisztró teraszán rendszeresen szerveznek élőzenés esteket és nagyobb koncerteket is. Idén nyáron már biztosan a fellépők között lesz Gájer Bálint, Kormorán együttes és Krisz Rudi is, így vacsorádat garantáltan jó hangulatban töltheted el.

Kép: Holla Dániel

A teljes feltöltődésre vágyók részt vehetnek még naplementefestésen is, ahol közvetlenül a vízparton, oktató segítségével sajáthatják el a festés alapjait. Augusztusban pedig, a Perseidák visszatérésekor a szabad ég alatt, csillagászokkal figyelhetjük a hullócsillag-záport, miközben megannyi érdekességet hallhatunk.