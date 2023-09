Ha épp rossz kedvünk van, szomorúak vagyunk, gyakran mondjuk, hogy depressziósak vagyunk, de ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban ezzel a mentális betegséggel küzdünk. Lényeges, hogy mennyi ideig áll fenn ez az állapot. Ha elmúlik pár napon, esetleg egy héten belül, akkor nincs ok az aggodalomra, ha viszont hónapokig elhúzódik, akkor már problémát jelenthet. A depressziónak ezen kívül még számos tünete van, amelyekre érdemes odafigyelni, és komolyan venni.

A depressziós emberek lehangoltak, kedvetlenek, gyakran tör rájuk a sírás. Úgy érzik, nincs értelme semminek, nem látják, hogyan fordulhatna jobbra az életük. Azok a dolgok sem dobják fel őket, amelyekben korábban örömüket lelték, nem lelkesednek a programokért, nem mozdulnak ki. Jellemző tünet lehet az alvás ritmusának felborulása is, nehezen tudnak elaludni, rendszertelenül és keveset, vagy éppen túl sokat alszanak. Gyakorlatilag állandóan fáradtnak érzik magukat. Elhanyagolják a munkájukat, az otthoni teendőket, képtelenek elvégezni az addig teljesen normális, hétköznapi feladatokat is. Csökken a koncentrálóképesség, képtelenek döntéseket meghozni. A depresszió miatt csökkenhet az étvágy, de falási rohamok is kialakulhatnak. Felerősödik az önvád és a bűntudat, úgy érzik, ők a hibásak mindenért. Elkezdenek akár múltbéli dolgokon is rágódni, azt hiszik, sokszor rosszul döntöttek, ennek eredményeképpen pedig az önbizalom teljesen leépül.

Mi az, amivel segíthetünk egy depresszióban szenvedő barátot, családtagot?

Megértés és elfogadás

Ha segíteni szeretnénk valakinek, akinél felmerül a depresszió gyanúja, az első és legfontosabb dolog, hogy el kell fogadnunk, a depresszió nem hiszti, hanem egy betegség! A szerettünknek, barátunknak nem egyszerűen rosszkedve van, ez sokkal komolyabb dolog annál. Vegyük őt komolyan, hallgassuk meg, biztosítsuk a támogatásunkról. Sokan csak azt szeretnék, hogy valakivel megoszthassák gondolataikat, félelmeiket, gyötrődésüket, hogy valaki ott legyen mellettük. Ha érzik, valakiben megbízhatnak és nincsenek egyedül, könnyebb a gyógyulás útjára terelni az illetőt, és elfogadtatni vele, hogy mielőbb forduljon orvoshoz.

Testmozgás

Ausztrál kutatók azt javasolják, hogy a testmozgás legyen az egyik alapvető megközelítés a depresszió kezelését tekintve, mivel egy új tanulmány szerint a fizikai aktivitás nagyjából másfélszer hatékonyabb ilyen esetekben, mint a beszélgetésen alapuló terápia vagy a leggyakrabban felírt gyógyszerek. Az eredmények alapján a fizikai aktivitás rendkívül pozitív hatást gyakorol a depresszióban, szorongásban és a kóros kimerültségben szenvedő páciensek állapotára. S bár nehéz lehet mozgásra sarkallni egy depressziós hozzátartozónkat, mindenképp próbáljuk meg. Menjünk vele sétálni, kirándulni, sportoljunk vele együtt.

Segítség a szakembertől

A depressziós emberek sokszor nincsenek olyan állapotban, hogy egyedül lépjenek a gyógyulás útjára, segítség kell nekik. Ha maguk nem keresnek fel szakembert, ne tudjuk be annak, hogy nem is akarnak meggyógyulni! Ilyen esetben a család és a barátok is segíthetnek egy pszichiáter felkutatásában, időpont kérésében, sőt el is kísérhetik az érintettet.

Gyógyszerek szedése

A depresszió jól gyógyítható gyógyszerekkel, ám nagyon oda kell figyelni, hogy az érintett betartsa az előírt terápiát, és pontosan szedje a gyógyszereit. Ebben a segítségére lehetünk, emlékeztethetjük a gyógyszerszedésre, de ne legyünk erőszakosak vagy tolakodóak.

Önsegítő könyvek

Több kutatás is igazolja, hogy az önsegítő könyvek nagyban hozzájárulhatnak a depresszióban szenvedők gyógyulásához a gyógyszeres vagy pszichoterápiás kezelés kiegészítéseként. Érdemes olyan könyvekre felhívni az érintettek figyelmét, amelyek a depresszió valamelyik specifikus tünetének leküzdésében segítenek, mint például az alvászavarok, vagy az önértékelés, önbecsülés helyreállítása. Ha csak egy tünetet sikerül enyhíteni, máris jobban érezheti magát a depressziós beteg.

