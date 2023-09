Ha pihenéshez vagy kikapcsolódásként nézünk egy sorozatot a népszerűvé vált true crime műfajából, az egy pszichológus szerint intő jel is lehet.

A true crime, mint műfaj nagyon népszerű lett mostanában, sokak keresik az igaz történeteken alapuló, bűnügyi filmeket, sorozatokat. Kíváncsiak, hogy mi is történik egy valós személy elméjében, miközben bűncselekményeket követ el.

Nagy népszerűségnek örvendett ez a műfaj a Netflixen is, a Monster: The Jeffrey Dahmer Story, a Making a Murderer és a The Tinder Swindler című sorozatok sok nézőt képernyők elé ültettek.

Egy pszichológus arra figyelmeztetett, hogy ha a tökéletes estét úgy képzeljük el, hogy egy takaróval a kanapén ülünk, egy csésze teát iszunk, és lefekvés előtt megnézünk valamilyen erőszakos műsort, az elárulhat valamit arról, hogyan dolgozzuk fel a traumát –írja a Mirror.

Dr. Thema Bryant, mentálhigiénés szakember a The Mel Robbins Podcastban Mel Robbinsnak azt mondta: „Ha a true crime műsorok jelentik számunkra a lefekvés előtti pihenést, az azt jelentheti, hogy a sorozatban ábrázolt trauma »ismerős« számunkra - és akár annak a jele is lehet, hogy tanácsadásra van szükségünk."

Hozzátette:

Néhányan nagyon stresszes helyzetekben nőttek fel, ezért a békét összetévesztik az unalommal. Úgy érzik, ahhoz, hogy "hazatérjenek önmagukhoz" kényelmetlen helyzetekbe kell vetniük magukat, mert az ismerős érzés a számukra.

A közzététel után a kommentelők között nagy port kavart a podcast. Volt, aki azt írta, azért nézi, mert elvonja figyelmét a fájdalmairól, volt aki azért, mert számára a rejtély vagy bűntény megoldása a probléma megoldása is egyben. Olyan is volt azonban, aki terápiás kezelés után kommentelt és valóban úgy érzezte, hogy mióta rendbe tette önmagát, nem érdeklik a true crime műfaj sorozatai.