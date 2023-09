Az apa szerepe a gyereknevelésben az első pillanattól nagyon fontos, ám gyakran előfordul, hogy az apuka a gyermekei életében háttérbe szorul. A születés utáni időszakban, amikor az anya és a baba szimbiózisban élnek, a szoptatás és az egésznapos együttlét szorosabb kapcsolatot alakít ki a kicsi és mamája között, mint amilyenre az apának lehetősége van, ez szinte természetes. Ám a férfiak gyakran saját maguk döntenek úgy, hogy hátrébb lépnek, vagy éppen kivonulnak lánygyermekeik életéből.

Amikor a gyermek kamaszkorba lép, az apa, ha fia van, tündökölhet a szerepében, parádés alakítást nyújthat, miközben – az anya segítségével és támogatásával – igazi férfit nevel a fiúból. Megtanítja a fiát a férfias munkákra, együtt sportolnak, közös hobbijaik vannak, apa és fiú cinkosokká válnak. Ilyenkor az édesapa mintát mutathat a fiúnak arra, hogyan kell jól szeretni egy nőt, milyen a jó társ.

A lányoknak is ugyanakkora szükségük van az apjukra, mint a fiúknak, különösen kamaszkorban

Ám épp a kamaszkor az, amikor az apák hajlamosak kivonulni a lányaik életéből. Nem, mintha nem szeretnék ugyanúgy őket, nagyon is szeretik, viszont a félig gyerek, félig nőhöz való viszonyulás zavarba hozhatja őket. Pedig, ha valamikor, ilyenkor jönne el az ő idejük. Ez az a kor, amikor a lány az apai dicséretekből tudja, hogy értékes, hogy szép, csinos. Egy anya, a „másik nő” hiába dicséri a lányát éjjel-nappal, mit sem ér ahhoz képest, amikor az apa bedob egy-egy kedves mondatot.

Ahogy a fiúgyerek, úgy a lány is azt tekinti később mintának, amit otthon az apától és az anyától lát, abból tanulja meg, hogy mit várhat a férfiaktól. Később ezekre a megélésekre alapozva választ magának – jól vagy rosszul – társat, és az otthon látottak alapján határozza meg azt is, hogy mit engedhetnek meg maguknak vele szemben a férfiak. Ebben az anyai viselkedési mintának is óriási szerepe van, hiszen az ő férfiakhoz való viszonyulása is példa a lánya szemében.

Úgy bánj a társaddal, ahogy szeretnéd, ha a lányoddal bánnának

Ha a lány azt látja, hogy az apja tiszteli az édesanyját, szeretettel veszi körül, számíthat rá, egyenrangú társként tekint a nőre, kettejük között szoros érzelmi kapcsolat, szövetség van, akkor ő maga is olyan férfit keres majd, akitől ugyanezt kapja meg. Azonban, ha az apa goromba, nem veszi ki a részét a háztartásból, csak elvár, de nem ad, kiabál, nemtörődöm, esetleg verbálisan vagy fizikailag is bántamazza az anyát, akkor félő, hogy a lány is ilyen párt választ majd magának, hiszen ebben a helyzetben érzi magát „otthonosan”.

Ugyanez igaz a tinilánnyal szembeni viselkedésre is: ha az apa elutasító, folyton ideges, esetleg goromba, erőszakos, akkor a lánynak felnőve ez lesz a férfiminta, olyan párt keres majd magának, akitől ugyanazt kapja, amit az apjától kapott.

Fontos a testi kontaktus, nagyobb jelentősége van, mint sokan gondolnák

Nehéz helyzetben érezheti magát az a férfi, akinek a lánya, imádott kis hercegnője, akinek mindig is ő volt a hőse, elkezd nőként fejlődni. A mellei megnőnek, az alakja nőies lesz, apuka meg ott áll, és fogalma nincs, hogyan kezelje a helyzetet, hogyan ölelje, puszilja meg az egykor csillogó szemekkel őt bálványozó bűbájos picilányt, aki addigra mufurc, folyton elégedetlenkedő pokróccá vált, ráadásul még nőnek is néz ki.

Márpedig a fizikai érintkezésnek, akkor és olyan mértékben, ahogy a kamaszlány igényli, óriási szerepe van. Egyes kutatások szerint a túl korán megkezdett szexuális élet okai között szerepel az apa-lánya kapcsolat hiánya, az apa hideg, elutasító magatartása, a dicsérő szavak, ölelések, szeretettel teli közös percek elmaradása tizenéves korban. Ha a tinilány édesapjától nem kapja meg a meleg, szeretetteljes közeget, akkor nagy eséllyel más férfiaknál, kevésbé biztonságos közegben fogja keresni azt.

Hogyan legyél jó apja a kamaszlányodnak?

Ahogy kishercegnő korában, úgy továbbra is érdeklődj iránta, kérdezz, válaszolj, beszélgess vele, ha arra van igénye, akkor bizalmasabb témákról is. Szervezz vele közös programokat, amikor csak ketten vagytok, ahogy régen, amikor még apuci pici lánya volt. Természetesen ne a játszótérre vidd, hanem oda, ahova ő szeretne menni. Kísérd el akár a kedvenc zenekara koncertjére. A menő apánál nincs jobb szerep, és így biztonságban élvezheti élőben a kedvenc zenéit. Tanítsd olyasmire, amire a fiadat is tanítod vagy tanítanád – nagy előny neki, ha fiúsnak mondott dolgokra is képes, az önállóságát is erősíti, ha nem kell folyton egy férfi segítségére várnia, ha például be kell verni egy szöget a falba.

De leginkább szeresd, dicsérd, erősítsd az önbizalmát és hitesd el vele, hogy bármire és mindenre képes. Neked, az imádott édesapjának el fogja hinni.