Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szerdán feszülten ébredsz és nehezen tudod majd visszafogni magadat, ha valaki provokál, de meg kellene próbálnod. Könnyen lehet ugyanis, hogy valaki tudatosan arra játszik, hogy kihozzon a sodrodból, ezzel próbálja elérni, hogy azután vele foglalkozz, rá figyelj.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma talán mindenki picit ingerültebb, de neked meg kellene próbálni csitítani a hangulatot. Ma ugyanis óhatatlanul is előkerülhetnek sérelmek egy beszélgetés során, akár a múltból is, pedig nem biztos, hogy most van itt az ideje ezek oldásának.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Minél görcsösebben igyekszel szerdán, hogy magad körül mindent a kezedben tarts, annál nehezebben fog menni. Ez a mai nap már csak ilyen. De talán érdemes lenne néhány dolgot hagyni úgy, ahogy van, hagyni, hogy megtörténjen magától.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Szerdán állj ki magadért! Rengeteg energiát fordítasz valamire, mégis úgy érzed, hogy ezt körülötted nem értékelik kellőképpen. Csak annyit kell tenned ezellen, hogy a feladatok egy részével nem foglalkozol a továbbiakban. Egyből mindenkinek láthatóvá válik, hogy mi mindent teszel nap mint nap...

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Igazi vezéregyéniség vagy, a környezetedben sokan adnak a véleményedre. Bánj ezzel a dologgal felelősen. Mindig legyél világos és érthető és ne beszélj kétértelműen. Hagyd, hogy mások szempontjai is érvényesüljenek, hogy megőrizhesd ezt a szerepedet minél tovább.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A bolygók jelzése szerint bámennyire is szeretnél valakinek segíteni a környezetedben, nem vívhatod meg a csatáját helyette. Mindenkinek magának kell menedzselni a saját életét, te csak annyit tehetsz, hogy együtt érzel, támogatsz és igyekszel jó tanácsokat adni.

A többi csillagjegy napi horoszkópját itt olvashatod!