Egy anyuka, akinek kislányát Lucy Letby gondozta, bemutatott egy fotót, amit a csecsemőgyilkos nővér készített az akkor inkubtorban fekbő kislányáról, és amelynek a hátuljára az ápolónő a szülőknek szóló üzenetet írt. A képen a baba orráról le volt választva a tápcső, Letby pedig azt írta a fotó hátoldalára:

„Tettenérés! ... (a baba neve) úgy döntött, már nagylány, nem kell szondán keresztül táplálni."

A nő attól tart, hogy lánya aki 2014 szeptemberében koraszülöttként jött világra, Letby miatt szenvedhetett agysérülést, ezért rendőrséget arra kéri, hogy nyomozzon a gyermeke ügyében. Emellett pert kíván indítani a Chester Countess Kórháza ellen a nővérpert követően, ahol Letbyt bűnösnek találták hét csecsemő meggyilkolásában és további hat meggyilkolásának kísérletében 2015 és 2016 között.

A névtelenséget kérő anya azt mondta a Mirror of the Day című lapnak, hogy Letby neki és a kicsi édesapjának küldte az üzenetet, amit akkor kedvességnek gondoltak, de miután letartóztatták sorozatgyilkosság miatt, már ijesztőnek és visszataszítónak tűnt a szülők számára. Annál is inkább, mert miután a nővér a műszak végén távozott a gyermek mellől, beindultak a gépek riasztói, másnap pedig kiderült, hogy a kislány agykárosodást szenvedett.

Az anya már akkor nyomozást kért gyermeke ügyében, amikor először letartóztatták a nővért, de arra hivatkozva, hogy az eset nem a vizsgált időintervallumban történt, elutasították a kérését. Ezért kéri most, miután Lucy Letby már a büntetését tölti a 2014-es eset vizsgálatát - írja a Mirror.