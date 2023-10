1. Mindörökké fehér

Ha a fehér mellett tesszük le a voksunkat, csak pár egyszerű szabályra kell figyelnünk, és szuperdivatos konyhát tervezhetünk. A magasfényű frontok kora lejárt, most a selyemfényű és matt felületek divatosak, utóbbiak vagy teljesen dísztelenek, vagy egy elegáns kerettel szegélyezhetjük őket. A felső szekrények helyére lebegő vagy méretre vágott polcok kerülnek, többnyire a pult anyagából. Ehhez a stílushoz különösen illik a szürke erezettel gyengén átszőtt fehér márvány (hatású) munkapult, amely hátlapként gyakran felfut a falra is, sőt a konyhaszigeten szintén megjelenhet.

Tipp:

A márvány nem csak drága, de pórusain maradandó nyomot hagy a paprikás olaj, a vörösbor és a balzsamecet is! Ezért válasszuk az eredetihez a megszólalásig hasonlító márványhatású, erezett műkövet.

2. Újragondolt '50-es évek

Még tart a retróláz! Nemcsak a '80-as évek tértek vissza, újra felbukkannak az '50-es évek kedvelt anyagai, jellegzetes tárgyai és megoldásai is, így hat évtized után ismét találkozhatunk például az erős geometrikus mintákkal, amelyek felfrissítik a járólapok és a hátfalcsempék kínálatát. Egy ilyen térben jól mutatnak a természetes kövek és a rézborítású felületek, lámpákon, fogantyúkon, csapokon, kiegészítőkön és konyhagépeken egyaránt megjelenhetnek. A klasszikus formájú, hatalmas tűzhelyek akár 80 cm szélesek is lehetnek – a méreteik a múlt század közepének formavilágát idézik, ám a legújabb technológiai vívmányokkal felszerelve megfelelnek korunk elvárásainak. A front gyakran sötét, majdnem fekete, a falak és a burkolatok azonban színes hátteret adnak.

3. Nőies vonalak

A feminin hangulat megteremtéséhez ugyancsak hozzájárulhatnak az '50-es éveket idéző fémfelületek, acélpultok, rézlámpák. A térben többnyire a púder, a konyakszín, valamint a szürke és a sárga dominál, ezekhez egy matt fekete vagy sötétszürke konyhafront illik leginkább. Általában a fogantyúk is részesei a lakberendezési játéknak, sokszor kristálygömb vagy bőrfülecske kerül a fiókokra. A lámpákat és csapokat szintén retró formák jellemzik, minként a stílusban hasonló, geometrikus mintázatú tapétákat és járólapokat. A felső szekrényeket természetesen felváltják a könnyed polcok, és sok vidám kiegészítő teszi személyessé, barátságossá a teret.

4. Sötétkék és sötétzöld

A kanapék esetében mostanában az erőteljes sötétzöld és sötétkék kárpit a sláger, és ez a trend megfigyelhető a konyhabútoroknál is: főleg a frontokon hódítanak a smaragd- vagy palackzöldek, mélykékek. Ezeket az erőteljes árnyalatokat szépen kombinálhatjuk komplementer színekkel, például sárgával vagy korallal, de a szürke és a fehér is remekül mutat mellettük. A kiválasztott színek megjelenhetnek a pulton is. Jó megoldás, ha sárgás, természetes hatású követ vágatunk, illetve a hátfalhoz, padlóhoz, tapétához választunk egy melegebb árnyalatot. Akár urbánus, akár trópusi hangulatra vágyik, a fenti módszert felhasználva bármelyiket könnyen kialakíthatja.

5. Felső szekrények nélkül

Az utóbbi időben egyre inkább fellazulnak a tömbszerű szekrénysorok, ma már nyugodtan elhagyhatjuk a felső szekrényeket. Egy ilyen konyhában különösen előnyös, ha a pult anyaga ráfordul a falra, majd lebegő polcként ismét visszatér. (Természetesen más anyagból készült szabad polcokat is becsempészhetünk az elemek közé.)

A világítást többnyire modern falilámpák biztosítják. Dekorációként fotók, képzőművészeti alkotások kerülnek a térbe, amitől a miliő személyesebb, meghittebb lesz.

6. Szabad polcok és nagy szekrények

Ha nincsenek a konyhában felső szekrények, csupán szabad polcok, akkor a kieső tárolóhelyet pótolni kell. Megoldást jelenthetnek a padlótól mennyezetig, faltól falig érő, 60 cm mélységű beépített szekrények. Egy ilyen tárolóban elfér az összes nagyobb gép, a beépített hűtő, a sütő, a pároló, a kávéfőző, sőt kamraszekrényeket, fiókokat és egyéb pakolóegységeket is kialakíthatunk benne.

7. Már nem „konyha" a konyha

Napjainkban a lakástulajdonosok egyre inkább a személyes otthon megteremtésére törekednek. A konyha ennek megfelelően gyakran szobaszerű, meleg, barátságos hangulatú tér, ahová befut a nappali parkettája, szőnyeg kerül az étkezőasztal alá, a falakat pedig képek vagy egyedi tapéták díszítik. A főzés és étkezés színhelye tehát szervesen kapcsolódik a nappalihoz, és ily módon egységes egésszé áll össze a társasági zóna.

8. Nyers erő

Jól tisztítható, impregnált betonfelületek kerülhetnek a konyhába pult gyanánt, ami megalapozza az indusztriális hangulatot. Az ipari stílusú alapokhoz szinte magától értetődően társul az acél, a kő és a durva, kezeletlen fafelület. Az acél mindenekelőtt a gépek esetében látványos, de megjelenhet ipari csarnokokból származó (illetve ezt imitáló) lámpákon is. Sok esetben természetes kőburkolat fedi a padlót, de a követ hátfalpanelként is gyakran alkalmazzák. Ehhez a stílushoz natúr, kissé rusztikus fafelületek illenek, a konyhafrontok jellemzően fehér, szürke vagy fekete matt festést kapnak. A felsorolt elemekkel igen gyorsan elkészíthető az egyszerűségében is modern, hangsúlyosan urbánus enteriőr.

9. Tartja magát a fekete

Hosszú életűnek mutatkozik a sötétség uralma: a fekete szín jó pár éve elindult hódító útjára, és azóta folyamatosan terjeszkedik a birodalma. Korábban is sokan választottak sötét színű lámpákat, csapokat, konyhagépeket vagy bútorfrontokat, de mostanra a merész ízlésű lakberendezők divatot teremtettek a szinte teljesen fekete konyhákkal. Egy ilyen trendi helyiségben feketébe öltözik a bútor, a mosogató, a padlóburkolat és a gránitpult is. Persze az erős alapok megkövetelik a tökéletes bevilágítást és a kontrasztos kiegészítőket, például különböző rézárnyalatokat, csillogó króm- vagy acélfelületeket.

10. Technikai haladás

Döbbenetes gyorsasággal fejlődnek a háztartási gépekbe épített számítástechnikai rendszerek. Az okosgépek összekapcsolódnak a lakást vezérlő számítógéppel vagy a mobiltelefonunkkal, így akkor is irányíthatjuk őket, ha úton vagyunk hazafelé vagy éppen a sarki zöldségesnél vásárolunk. Egy okoshűtő képes üzenetet küldeni a mobiltelefonunkra a tartalmáról készült fotóval, és figyelmeztet minket, ha friss tejet kell vásárolni. A sütő rögzíti a parancsokat, felmelegíti magát, mire hazaérünk, sőt hangvezérlésre reagálva recepteket ajánl. A főzőlapoknál egyre gyakoribb az az újítás, hogy az elszívót maga a lap rejti magában, így a fali készülékek már nem befolyásolják a látványt.

11. Fémek

Az indusztriális konyha kialakításának másik módja, hogy újfajta fémes felületek határozzák meg a konyha stílusát. A réz, a bronz, a króm, az acél és az ón régóta kedvelt anyagok, de nemcsak a megszokott formában alkalmazhatjuk őket, hiszen már a legmodernebb felületkezeléssel előállított termékeket is vásárolhatunk. Ezek a frontok első pillantásra foltosnak, réginek, használtnak tűnnek, antik hatást keltenek. Főleg a bronz és a réz teremt azonnal autentikus vintage miliőt. Az új technológiának köszönhetően azonban többé nem jelentenek problémát az ujjlenyomatok, ami a szálcsiszolt acél esetében sok kellemetlenséget okoz.

12. Reneszánszát éli a konyhasziget

Évek óta nő a sziget vagy félsziget forma népszerűsége. A sziget fölé helyezett lámpák kiemelik, fénybe borítják az egyébként is különleges megoldást, az egyedi hangulatú otthoni bár vagy látványkonyha pedig garantáltan a társasági élet középponti és közkedvelt helyszíne lesz