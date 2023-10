Tudósok arról számoltak be, hogy kimutatták a trópusi, húsevő parazita leishmaniasist olyan betegeknél, akik mostanában nem hagyták el az Egyesült Államokat.

A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tudósai szerint egy húsevő parazitát, amelyről korábban azt hitték, hogy csak az Egyesült Államokon kívülre utazók számára jelent veszélyt, most olyan betegeknél észleltek, akik állításuk szerint nem hagyták el mostanában az országot.

A CDC elemzése szerint a Leishmania mexicana, egy trópusi, húsevő parazita, amely bőrsebeket okoz, és hosszú távú hegeket okozhat, valószínűleg homoklegyeken keresztül terjed írja a CBS News.

Az eredményeket, amelyeket csütörtökön hoztak nyilvánosságra az Amerikai Trópusi Orvostudományi és Higiéniai Társaság éves találkozóján.

A leishmaniasis bőrsebek általában hetekkel vagy hónapokkal azután jelentkeznek, hogy a beteget megcsípte a parazitával fertőzött légy, és a CDC bőrmintáinak többsége Texasból érkezett. Ezenkívül egy korábbi, 2021-es kutatási áttekintés megjegyezte, hogy más eseteket is jelentettek Oklahoma délkeleti részén.

A CNN arról számolt be, hogy a parazita a bőridegeket is tönkreteheti, ami azt jelenti, hogy a sebek nem lehetnek fájdalmasak, de eltorzíthatják a csípés helyét.

Dr. Luiz Oliveira, az Országos Egészségügyi Intézet munkatársa, aki korábban homoki legyek leishmaniasisát tanulmányozta, a CNN-nek elmondta, hogy „ez már nem csak egy utazóbetegség". Az Egészségügyi Világszervezet szerint az Egyesült Államokban, valamint több más országban is a „ járvány " listán szerepel .

„Az emberek lehetnek tünetmentesek, de az is előfordulhat, hogy fekélyek alakulnak ki a bőrükön, amelyek úgynézhetnek ki, mint egy kis vulkán, kráterrel" - tette hozzá.