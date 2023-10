Minden szám más-más rezgésű, így más-más jellemzőket és tulajdonságokat hordoz a számmisztika szerint. Születési dátumodból te is ki tudod számolni, hogy melyik a te számod, ami meghatározza a személyiségedet és a sorsod alakulását is.

Ahhoz, hogy megkapd a te számodat, egyenként össze kell adnod a születési dátumod számjegyeit, és addig folytatni az összeadást, amíg egyjegyű számot nem kapsz. Például: 1978.09.19= 1+9+7+8+0+9+1+9=44= 4+4=8. Tehát az illető születési száma a 8. Ezután már nincs más dolgod, csak olvasd el, mit mutat neked a számmisztika - magyarázza el az Astronet.

Ha a számod 1-es

Te vagy az, aki elindítja a dolgokat az életben, a kezdeményezőerő, a potenciál. Komoly vezetői képességeid vannak. Nem félsz kockáztatni, de a felelősséget is tudod vállalni a tetteidért. Minden helyzetben feltalálod magad. Imádod a reflektorfényt, a rád irányuló csodálatot. Tökéletesség mániás lehetsz, és maximalista, ezért nehéz veled együtt dolgozni. Fontos lenne, hogy megélhesd a vezetői ambícióidat. Akárhány éves is vagy, keresd meg azt, amiben te vagy a legjobb!

Ha a számod 2-es

Te vagy a segítő, rendkívül empatikus, megértő és segítőkész személyiség vagy, a lelki labilitásod miatt viszont erősen függsz a környezetedtől. Igazi "biztonsági játékos" vagy, nem mersz kockáztatni, nehezen vállalod a felelősséget. Nem lehet észérvekkel meggyőzni, csak érzelmi alapon. Akkor vagy boldog, ha érzed, hogy másoknak szüksége van rád! Az életutad és a választásaid is ezt tükrözik.

Ha a számod 3-as

Kapcsolódások, ismeretségek, barátságok, utazás, élmények, életöröm – ezek mind ehhez a számhoz tartoznak. Te nagyon is népszerű személyiség vagy, valahogy mindig megtalálod a megfelelő szavakat. Nagyon kíváncsi vagy, szívesen tanulsz, bár valószínűleg nem a hagyományos értelemben. Amivel vigyáznod kell: az a felszínesség – muszáj a részletekre is figyelni. Az érzések megélése is nehezebb lehet: kedvességed ellenére nehezen engeded magadhoz igazán közel az embereket.

Ha a számod 4-es

Rendkívül megbízható vagy, és szorgalmas, precíz, intelligens – de néha már túlságosan is szigorú vagy önmagaddal. Sokak becsülését kivívod a felelősségteljes viselkedéseddel. Hajlamos lehetsz viszont a pesszimizmusra, és nehezen adod át magad a pillanatnak. Sokra viszed az életben – állhatatosságod elnyeri jutalmát. De azért nem ártana többet kikapcsolódnod...

A többi számra jellemzőket az Astroneten olvashatod el.