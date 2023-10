Biztosan te is találkoztál már olyan étlappal, ahol az ételösszetevők feléről nem tudtad, hogy mit is takar. Nos, ahhoz, hogy zavarba jöjjünk egy-egy menüsor láttán, koránt sem kell a pörkölt-rántott hús-sült krumpli háromszögében élnünk, a gaszronómiában tájékozottakkal is megesik, hogy kérdezniük kell a felszolgálótól. Sokan azonban ilyenkor tudatlannak és megalázva érzik magukat.