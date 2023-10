Manapság borravalót adni egy étteremben, ahol isteni finom ételeket, italokat kóstolhattunk meg, vagy éppen a fodrászunknak, aki ismét egy szuper frizurát készített nekünk, természetes dolog. Mégis a legtöbben nem is tudják, honnan ered ez a szokás és valójában kinek, mennyit és mikor érdemes adni. Ebben a cikkünkben a borravaló eredetét, fejlődését és alkalmazását vizsgáljuk meg.

A borravaló eredete

A borravaló eredete nem egyértelmű, de a történészek több elméletet is kötnek hozzá. Az egyik népszerű elképzelés szerint a borravaló az ókori Rómából származik, ahol a gazdagabb vendégek egyfajta jótékonykodás gyanánt pénzt adományoztak a szegényebb embereknek az éttermekben. Más elméletek szerint az angol kocsmárosok vezették be az ilyenfajta "borral a lámpa alatt" elvet, ahol a vendégek egy kis pénzzel próbálták lekenyerezni a kocsmárost, ezzel rávenni őt arra, hogy még ne dobja ki őket.

Különböző országok, eltérő szokások

Mivel a borravaló eredete többféle forrásra vezethető vissza, a gyakorlat is eltérő lehet a különböző országokban.

Egyesült Államok

Az USA-ban a borravaló szinte mindenhol elterjedt. A tipikus borravaló mértéke 15-20% az éttermi számla összegéből.

Egyesült Királyság

Nagy-Britanniában a borravalót általában az emberek a jó kiszolgálásért adják. Általában nincs meghatározott százalékos arány, de 10% körül szokott lenni.

Japán

Japánban a borravaló hagyományosan nem elfogadott, és néha akár sértésnek is vehetik. A jó szolgáltatásért cserébe inkább a tisztelet és az udvariasság az elfogadott.

Franciaország

Franciaországban a borravalót "service compris" jelöléssel általában már hozzáadják az éttermi számlához, így nincs szükség külön borravaló fizetésére.

Mi a helyzet itthon?

Magyarországon a borravaló adása is hosszú hagyományra tekint vissza, és a gyakorlat hasonló más európai országokhoz. A borravalót általában a rendelt ételek és italok számlájának 10-15% -ára számítják. Az összeg lehet magasabb is, ha elégedettek voltunk a kiszolgálással vagy egy elegánsabb, drágább étteremben étkeztünk. A borravalót általában készpénzben szokás adni, és közvetlenül a kiszolgálónak nyújtjuk át. Manapság azonban már a bankkártyával történő fizetés vált elterjedté, így az étterem számlájához írják hozzá a borravalót. Alapvetően az étterem típusa és az ételek ára is befolyásolhatják a borravaló mértékét.

Tudtad? Egy érdekes hagyomány Magyarországon: Korábban, ha elégedettek voltak a kiszolgálással, akkor az asztalon hagyott zsebkendő vagy szalvéta alá rejtették a borravalót, hogy az ne legyen azonnal látható a kiszolgálók számára.

A borravaló hosszú története során sokféleképpen változott és alakult. Azonban a legfontosabb az, hogy a borravaló egy módja annak, hogy kifejezzük elégedettségünket a kiszolgálók iránt, és a helyi szokásoknak megfelelően járjunk el. Fontos megjegyezni, hogy a borravaló nem mindenhol és mindig kötelező, és a kiszolgálók gyakran a jó szolgáltatásért nem is vágynak többre, mint elismerő szavakra és boldog arckifejezésekre.